Ang Mga Epekto ng Cocoa Polyphenols sa Gut Permeability sa Elite Football Athlete

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nutrients Journal, ang mga mananaliksik mula sa Italya ay nag-imbestiga sa mga epekto ng cocoa polyphenols sa gut permeability na dulot ng masinsinang pisikal na ehersisyo sa mga piling lalaki na mga atleta ng football. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang 30 araw ng pag-inom ng kakaw, sa anyo ng maitim na tsokolate, ay humantong sa pagbaba ng gat permeability sa mga atleta kumpara sa mga kontrol.

Ang gut barrier ay isang multi-layered na istraktura na nagbibigay-daan para sa nutrient absorption habang pinipigilan ang pagpasok ng mga toxin, pathogens, at antigens sa bloodstream. Ang iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang ehersisyo, ay maaaring makaapekto sa integridad ng gat barrier at mag-udyok sa gut permeability. Ang masiglang ehersisyo ay ipinapakita upang mapataas ang gut permeability, habang ang mga epekto ng antioxidants, tulad ng polyphenols, ay hindi lubos na nauunawaan.

Ang pag-aaral ay nag-recruit ng 24 elite male football player at 23 amateur male athlete na nagsanay ng iba pang sports. Sa unang yugto ng pag-aaral, inihambing ang integridad ng gut barrier sa pagitan ng dalawang grupo gamit ang mga biomarker ng dugo. Ang mga piling atleta ay may mas mataas na antas ng mga marker ng gut permeability kumpara sa mga amateurs.

Sa ikalawang yugto, ang mga piling atleta ay random na itinalaga sa isang grupo na kumonsumo ng 40g ng dark chocolate araw-araw bilang karagdagan sa kanilang regular na diyeta, habang ang control group ay sumunod lamang sa kanilang regular na diyeta. Pagkatapos ng 30 araw, ang control group ay nagpakita ng mas mataas na antas ng gut permeability marker, habang ang dark chocolate-consuming group ay nagpakita ng walang makabuluhang pagkakaiba mula sa mga antas ng baseline. Kapag inihambing ang mga antas ng marker sa pagitan ng dalawang grupo, ang grupong kumakain ng tsokolate ay may makabuluhang mas mababang mga halaga.

Ang mga pag-aaral sa vitro ay isinagawa din upang maunawaan ang mga mekanismo kung saan ang mga polyphenol na nagmula sa kakaw ay nakakaapekto sa pagkamatagusin ng gat. Ang mga selula ng bituka ng tao na ginagamot sa cocoa-derived polyphenols ay nagpakita ng pagpapanumbalik ng pinsala sa hadlang na dulot ng nagpapasiklab na stimuli. Binabawasan din ng polyphenols ang oxidative stress sa mga selula.

Habang ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nangangako, mahalagang tandaan na ang pagsukat ng gut permeability ay hindi direkta sa pamamagitan ng mga biomarker, at kasama lamang sa pag-aaral ang mga lalaking atleta. Bukod pa rito, ang mga pangkat ng kontrol at pagsubok ay may malaking pagkakaiba sa edad. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang kumpirmahin ang mga natuklasan na ito at galugarin ang mga epekto ng cocoa polyphenols sa gut permeability sa isang mas malawak na populasyon.

Sa konklusyon, ang pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang masinsinang ehersisyo ay nauugnay sa pagtaas ng gut permeability, at ang pangmatagalang supplementation na may polyphenol-rich dark chocolate ay maaaring makatulong na mabawasan ang pinsala sa bituka na sanhi ng ehersisyo sa mga piling atleta ng football. Itinatampok ng mga natuklasang ito ang mga potensyal na benepisyo ng pagsasama ng maitim na tsokolate sa diyeta ng mga atleta na sumasailalim sa masinsinang pagsasanay.

Kahulugan:

– Gut permeability: ang kakayahan ng mga substance na dumaan sa gut barrier at pumasok sa bloodstream.

– Polyphenols: isang pangkat ng mga natural na nagaganap na compound na matatagpuan sa mga halaman na may mga katangiang antioxidant.

– In vitro: mga eksperimento na isinasagawa sa labas ng isang buhay na organismo, karaniwang gumagamit ng mga cell o tissue sa isang laboratoryo.

Pinagmumulan:

– “Ang Dark Chocolate Intake ay Positibong Binabago ang Gut Permeability sa Elite Football Athlete: Isang Randomized Controlled Study” (Nutrients MDPI)