Mga Bagong Tool para sa Mga Astronaut: Paggalugad sa Mga Hamon at Inobasyon sa Spacewalk

Dalawang matapang na kosmonaut ang nagsimula sa isang spacewalk sa labas ng International Space Station (ISS) noong Miyerkules, Oktubre 25, na nakatagpo ng isang kamangha-manghang pagtagas ng coolant na naobserbahan noong unang bahagi ng buwan. Sina Oleg Kononenko at Nikolai Chub, parehong mula sa Russian space agency na Roscosmos, ay sabik na nagsimula sa kanilang extravehicular activity (EVA) na may misyon na idokumento at ihiwalay ang coolant leak mula sa radiator.

Sa spacewalk, maingat na naobserbahan ni Kononenko ang pooling ammonia, na bumuo ng lumalaking "blob" o "droplet." Ang kakaibang view na ito ay humantong sa kontaminasyon ng isa sa kanyang mga tether, na kailangang ilagay sa isang bag at iwan sa labas ng space station. Ang mga cosmonaut, na inihanda para sa anumang potensyal na pakikipagtagpo sa nakakalason na coolant, ay masigasig na nilinis ang kanilang mga spacesuit at mga tool upang matiyak na walang bakas ng ammonia ang bumalik sa loob ng istasyon.

Habang nagdodokumento sa radiator, natuklasan ni Kononenko ang isang kamangha-manghang tanawin: maraming magkakatulad na butas sa ibabaw ng mga panel. Naintriga, pina-radyo niya ang mga flight controller sa Moscow Mission Control, na inilalarawan ang mga ito bilang "napakapantay-pantay, na parang na-drill." Ang magulong pamamahagi ng mga butas na ito ay nagdaragdag sa misteryong bumabalot sa pangyayaring ito.

Ang natitirang ammonia na tumagas nang sarado ang mga balbula ay pinaniniwalaang nag-ambag sa pagbuo ng "blob." Maingat na susuriin ng mga inhinyero ng Russia ang data na nakolekta ng mga kosmonaut upang matukoy ang sanhi ng pagtagas at bumuo ng mga solusyon para sa pagpapanatili ng radiator sa hinaharap.

Bukod pa rito, sa panahon ng spacewalk na ito, matagumpay na na-install ng Kononenko at Chub ang isang synthetic na radar communications system sa Nauka multipurpose laboratory module. Ang bagong sistemang ito ay gaganap ng mahalagang papel sa pagsubaybay sa kapaligiran ng Earth. Naglabas din sila ng maliit na cube-shaped nanosatellite, na idinisenyo upang subukan ang solar sail technology. Bagama't hindi lumawak ang solar wings gaya ng binalak, matagumpay na nasubok ng misyon ang mekanismo ng pag-deploy.

Ang kapana-panabik na 7-oras, 41-minutong spacewalk ay nagtapos sa pagsasara ng hatch sa Poisk module airlock. Sa kabuuan, minarkahan nito ang unang spacewalk ni Chub at ang kahanga-hangang pang-anim ni Kononenko, na dinala ang kanyang pinagsama-samang oras ng spacewalking sa isang kahanga-hangang 41 oras at 43 minuto.

Mga Pinagmulan: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)