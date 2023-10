Natukoy ang Pinakaluma at Pinakamalayong Mabilis na Pagsabog ng Radyo, Nagtutulak sa Mga Limitasyon ng ating Pag-unawa sa Uniberso

Sa isang groundbreaking na pagtuklas, natukoy ng mga siyentipiko mula sa Macquarie University at Swinburne University of Technology ang pinakamatanda at pinakamalayong mabilis na pagsabog ng radyo (FRB) na nakita kailanman. Na-publish sa journal Science, ipinapakita ng pag-aaral na ang mga FRB ay nagbibigay ng paraan upang pag-aralan ang intergalactic matter at pinalawak ang ating kaalaman sa uniberso.

Ang pagsabog ng radyo, na itinalaga bilang FRB 20220610A, ay nakunan ng ASKAP radio telescope noong Hunyo 10, 2022. Ang pagsabog ay nagmula sa isang cosmic na kaganapan na naglabas ng hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya sa wala pang isang segundo, katumbas ng kabuuang emisyon ng Araw mahigit 30 taon.

Sa pamamagitan ng paggamit ng hanay ng mga pinggan ng ASKAP, natukoy ng mga mananaliksik ang eksaktong lokasyon ng pagsabog ng radyo. Pagkatapos ay ginamit nila ang ESO Very Large Telescope (VLT) sa Chile para hanapin ang pinagmulang galaxy, na lumalabas na mas luma at mas malayo kaysa sa iba pang natuklasang FRB.

Sinusuportahan ng pagtuklas na ito ang mga umiiral na teorya sa pinagmulan ng mga FRB, dahil ang pagsabog ay nagmula sa isang koleksyon ng mga nagsasama-samang kalawakan. Itinatampok din nito ang mga limitasyon ng kasalukuyang teknolohiya ng teleskopyo, dahil naoobserbahan at nahahanap lang natin ang mga FRB sa loob ng humigit-kumulang walong bilyong taon sa nakaraan.

Kinukumpirma rin ng pag-aaral ang kaugnayan ng Macquart, na una nang iminungkahi ng astronomer ng Australia na si Jean-Pierre 'J-P' Macquart, na nagmumungkahi na habang mas malayo ang isang mabilis na pagsabog ng radyo, mas maraming nagkakalat na gas na ipinapakita nito sa pagitan ng mga kalawakan. Ang kaugnayang ito ay totoo kahit para sa mga FRB na higit sa kalahati ng kilalang Uniberso.

Sa ngayon, humigit-kumulang 50 FRB ang tiyak na matatagpuan, na halos kalahati ng mga ito ay natukoy gamit ang ASKAP. Naniniwala ang mga mananaliksik na may potensyal para sa pagtuklas ng libu-libo pa sa mga cosmic phenomena na ito, kabilang ang mga nasa mas malalayong lokasyon.

Habang ang eksaktong dahilan ng mga FRB ay nananatiling hindi alam, binibigyang-diin ng pag-aaral na ito na ang mga pagsabog na ito ay karaniwang mga kaganapan sa kosmos. Nagbibigay ang mga ito ng mahalagang impormasyon para sa pag-detect ng bagay sa pagitan ng mga kalawakan at pagpapalawak ng ating pag-unawa sa istruktura ng Uniberso.

Ang ASKAP ay kasalukuyang tumatayo bilang nangungunang teleskopyo ng radyo para sa pag-detect at paghahanap ng mga FRB. Ang hinaharap na mga internasyonal na teleskopyo ng SKA, na kasalukuyang ginagawa sa Western Australia at South Africa, ay inaasahang lalampas sa mga kakayahan ng ASKAP, na nagpapahintulot sa mga astronomo na matukoy ang higit pang mga sinaunang at malalayong FRB.

Sa pangkalahatan, ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagtutulak sa mga limitasyon ng ating pag-unawa sa Uniberso at muling pinagtitibay ang kahalagahan ng mabilis na pagsabog ng radyo sa paglutas ng mga misteryo ng kosmos.

