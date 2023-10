Ang Juvenile Crown-of-Thorns Starfish ay Makatiis sa Mga Heatwave, Na Naglalagay ng Mas Malaking Banta sa Mga Coral Reef

By

Ang kamakailang pananaliksik na isinagawa ng mga marine biologist mula sa Unibersidad ng Sydney ay nagbigay liwanag sa katatagan ng juvenile crown-of-thorns starfish sa heatwaves, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na paglala ng pinsala sa coral reef na dulot ng pagbabago ng klima. Ang Crown-of-thorns starfish ay katutubong sa Great Barrier Reef at kilala bilang isa sa mga pinakamahalagang mandaragit ng coral. Ang pinsalang dulot ng mga ito ay pangalawa lamang sa mga cyclone at bleaching na kaganapan sa mga tuntunin ng pagkamatay ng coral.

Ang pag-aaral, na pinangunahan ni Propesor Maria Byrne at inilathala sa journal Global Change Biology, ay nagsiwalat na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay may kakayahang tiisin ang mataas na antas ng init na nakamamatay sa coral. Ang katatagan na ito ay nagbibigay-daan sa kanila na makaligtas sa mga heatwave at ipagpatuloy ang kanilang ikot ng buhay bilang mga carnivorous predator na kumakain ng bagong lumalagong coral.

Ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na kahit na ang adult crown-of-thorns starfish population ay bumaba dahil sa climate change-driven na pag-init ng karagatan, ang herbivorous young starfish ay maaaring matiyagang maghintay para sa mga tamang kondisyon na lumaki bilang mga mandaragit na kumakain ng coral. Ito ay maaaring humantong sa muling pagkabuhay ng populasyon ng mandaragit at karagdagang pinsala sa mga coral reef.

Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot na ng coral bleaching at pagkamatay kapag tumaas ang temperatura ng tubig ng 1-3 degrees Celsius. Natuklasan ng pag-aaral na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay kayang tiisin ng tatlong beses ang init na nagdudulot ng coral bleaching. Ang kakayahang ito, kasama ng kanilang kagustuhan para sa mga tirahan ng mga durog na bato na nabuo ng coral bleaching at mortality, ay nagpapahintulot sa kanilang mga numero na unti-unting madagdagan sa paglipas ng panahon.

Tinukoy din ng mga mananaliksik ang mga salik na nag-aambag sa kaligtasan ng juvenile crown-of-thorns starfish sa mga kondisyon ng pag-init. Ang kanilang maliit na sukat ay binabawasan ang kanilang mga pangangailangan sa pisyolohikal, at ang kanilang kakayahang kumain ng iba't ibang mga mapagkukunan ng pagkain, kabilang ang coralline algae, ay nagpapahusay sa kanilang katatagan.

Ayon sa co-author ng pag-aaral na si Matt Clements, itinatampok ng mga natuklasan ang potensyal na papel ng bleaching-induced coral mortality sa pag-aambag sa crown-of-thorns starfish outbreaks. Ang pagkawala ng mga natural na mandaragit at ang akumulasyon ng mga sustansya sa tubig ay may papel din sa pagpapalala ng epekto ng pagbabago ng klima sa mga coral reef.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang maunawaan ang mga implikasyon ng mga natuklasang ito para sa marine ecosystem at ang konserbasyon ng mga coral reef.

