Ang Sukat at Hugis ng Coral Colony ay tumutukoy sa pagiging kumplikado at kalusugan ng dagat

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng nagtapos na mag-aaral na si Sofia Ferreira mula sa Unibersidad ng Hawaiʻi sa Hilo, sa pakikipagtulungan sa mga marine scientist, ay nagpapakita ng kahalagahan ng laki at hugis ng kolonya ng coral sa pagtukoy sa pagiging kumplikado at kalusugan ng mga marine ecosystem. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature, ay nakatuon sa paghula kung paano naiimpluwensyahan ng mga coral reef sa Guam ang pagiging kumplikado ng tirahan.

Ang mga korales ay mga arkitekto ng kalikasan, na nagdidisenyo ng magkakaibang tirahan at mga kanlungan para sa mga marine species. Gumamit ang koponan ni Ferreira ng mga high-tech na underwater camera at 3D photogrammetry techniques para i-map ang 208 coral reef site na nakapalibot sa Guam. Isa-isa nilang tinasa ang mahigit 12,000 corals, na kinukuha ang kanilang laki at hugis ng paglaki.

Natuklasan ng pag-aaral na ang bawat kurba at anggulo ng isang kolonya ng coral ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang malawak na hanay ng mga marine species. Napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang laki at morpolohiya ng kolonya ng coral ay malakas na tagahula ng pagiging kumplikado ng tirahan sa mga bahura ng Guam at dapat na isama sa mga programa sa pagsubaybay sa coral reef.

Ang mga coral reef ay nahaharap sa dumaraming banta mula sa mga lokal at pandaigdigang stressor. Ang pag-unawa sa panloob na mga gawain ng mga ecosystem na ito ay mahalaga para sa kanilang pangangalaga. Umaasa si Ferreira na ang kanilang mga natuklasan ay nag-aalok ng pag-asa at nagbibigay ng mga insight para sa hinaharap na pananaliksik sa epekto ng pabagu-bagong mga tirahan ng bahura sa mga organismong nauugnay sa bahura sa ilalim ng pagbabago ng klima.

Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga katangian ng kolonya ng coral at pagiging kumplikado ng marine ecosystem. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng insight sa kung paano hinuhubog ng mga coral colony ang kanilang nakapaligid na tirahan, ang mga mananaliksik ay makakabuo ng mas epektibong mga diskarte sa pag-iingat upang maprotektahan ang mahahalagang ecosystem na ito.

– Sofia B. Ferreira et al, Prediction ng pagiging kumplikado ng tirahan gamit ang isang trait-based na diskarte sa mga coral reef sa Guam, Scientific Reports (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– Unibersidad ng Hawaiʻi sa Hilo (source na artikulo)