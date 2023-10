Lahat ng Apat na RS-25 Engine na Naka-install sa Artemis 2 Core Stage ng NASA

By

Ang programang Artemis ng NASA, na naglalayong ipadala ang mga astronaut pabalik sa Buwan, ay umabot sa isang makabuluhang milestone sa pag-install ng lahat ng apat na RS-25 na makina sa Core Stage-2 para magamit sa Artemis 2 mission. Ang mga makina ay matagumpay na nakakabit sa propulsion at avionics system, na nagmamarka ng isang malaking hakbang pasulong sa programa. Ang pangunahing yugto, na nakatayo sa 212 talampakan, ay nagtatampok ng dalawang malalaking likidong propellant na tangke at ang apat na RS-25 na makina.

Ang proseso ng pag-install ay nagsimula noong unang bahagi ng Setyembre, kung saan ang panghuling makina ay na-install noong Setyembre 20. Sinabi ng NASA na ang pag-secure at paglalagay ng lahat ng apat na makina sa entablado ay isang prosesong tumatagal ng oras na kinabibilangan ng pag-fasten ng iba't ibang bahagi at pagsasagawa ng mga pagsusuri at pag-checkout upang matiyak ang wastong pagganap.

Kahit na ang pag-unlad ay ginawa sa Core Stage-2, isang isyu sa welding sa Michoud Assembly Facility ang pansamantalang nagpabagal sa trabaho sa Core Stage-3, na mahalaga para sa Artemis 3 mission. Gayunpaman, umaasa ang NASA na may makikitang resolusyon. Ang Core Stage-2 ay inaasahang makumpleto sa huling bahagi ng taong ito, habang ang Core Stage-3 ay naka-iskedyul na makumpleto sa huling bahagi ng 2024 o unang bahagi ng 2025.

Bilang karagdagan sa mga pag-install ng makina, ang mga binagong RS-25 na makina ay sumailalim sa kanilang inaugural na pagsusulit sa sertipikasyon. Ang mga makina ay nasubok sa loob ng 550 segundo, na lumampas sa kinakailangang tagal ng 50 segundo. Ang pagsusulit na ito ang una sa 12 nakaplanong pagsubok hanggang 2024, at nilalayon nitong suriin ang bisa ng mga bagong bahagi ng engine.

Sa kabila ng pag-unlad, ang programa ng Artemis ng NASA ay nahaharap sa pagpuna para sa pagpapanatili nito at mataas na gastos. Ang ganap na magagastos na SLS Moon rocket, na ginamit sa programa, ay itinuring na hindi kayang bayaran ng inspector general. Gayunpaman, ang NASA ay nananatiling nakatuon sa programa at nagtatrabaho upang matugunan ang mga hamon sa pananalapi.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan 1: NASA

– Pinagmulan 2: NASASpaceFlight