Patuloy na Naglalabas ng Gas at Abo ang Bulkang Santiaguito

Ang National Institute of Seismology, Volcanology, Meteorology, and Hydrology (INSIVUMEH) ay nag-ulat ng patuloy na pag-degas at katamtamang mga pagsabog sa bulkang Santiaguito. Ang mga aktibidad ng bulkan na ito ay humantong sa pagbuo ng isang haligi ng gas na umaabot sa 500 metro sa itaas ng simboryo ng bulkan. Bukod pa rito, may mga panaka-nakang pagsabog na nagdudulot ng mga avalanches at isang haligi ng gas at abo na umaabot hanggang sa taas na 3,300 metro sa ibabaw ng dagat, na nagkakalat patungo sa kanluran.

Ang aktibidad ng bulkan ay nagresulta sa pagkakaroon ng mga butil ng pinong abo at isang mahamog na kapaligiran sa paligid ng bulkang Santiaguito. Ang mga kundisyong ito ay maaaring makaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga kalapit na komunidad.

Higit pa rito, may posibilidad ng malayuang mga daloy ng pyroclastic na nagaganap sa iba't ibang direksyon. Bilang tugon sa potensyal na panganib na ito, inirerekomenda ng Executive Secretariat ng CONRED (National Coordination for Disaster Reduction) na ang mga residenteng nakatira malapit sa bulkan ay dapat lumapit sa mga awtoridad at maging pamilyar sa Plano ng Pagtugon para sa lugar.

Napakahalaga para sa mga residente na manatiling may kaalaman tungkol sa patuloy na aktibidad ng bulkan at gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang mga regular na update at impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng Fuego at Pacaya volcanoes ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng araw-araw na vulcanological bulletin na inilathala ng INSIVUMEH.

Manatiling mapagbantay at sundin ang mga patnubay na ibinigay ng mga awtoridad upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa aktibidad ng bulkan.

Kahulugan:

– Degassing: Ang paglabas ng mga gas, tulad ng sulfur dioxide at carbon dioxide, mula sa magma ng bulkan.

– Pyroclastic flow: Isang mabilis na gumagalaw na pinaghalong mainit na gas, abo, at mga labi ng bulkan na dumadaloy pababa sa mga dalisdis ng bulkan sa panahon ng pagsabog.

Pinagmumulan:

– Daily Volcanological Bulletin na inilabas ng National Institute of Seismology, Volcanology, Meteorology, and Hydrology (INSIVUMEH)

– Executive Secretariat ng CONRED (National Coordination for Disaster Reduction)