Tumaas ang mga Tensyon sa Pananaliksik ng Kamalayan habang Pinuna ng Mahigit 100 Mananaliksik ang Pinagsanib na Teorya ng Impormasyon

Sa larangan ng pagsasaliksik ng kamalayan, mayroong isang mainit na debate na pumapalibot sa bisa ng Integrated Information Theory (IIT), na may higit sa 100 mga mananaliksik na pumirma sa isang liham na inaakusahan ito ng pagiging pseudoscientific. Bagama't ang IIT ay nagmumungkahi ng isang mas malawak na pag-unawa sa kamalayan, ang mga kritiko ay nagtalo na ang teorya ay walang komprehensibong suporta sa empirikal. Higit pa rito, ang ilang mga mananaliksik ay naniniwala na ang paghahalo ng siyentipiko at pilosopiko na mga pananaw sa IIT ay maaaring ikompromiso ang siyentipikong higpit nito.

Ang salungatan sa pagitan ng mga lumagda sa liham at mga tagapagtaguyod ng IIT ay umiikot sa mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang kredibilidad ng agham ng kamalayan. Ang mga pumirma sa liham ay nangangamba na ang pag-uugnay ng agham ng kamalayan sa kung ano ang kanilang nakikita bilang isang teoryang pseudoscientific ay makakasira sa reputasyon ng larangan. Sa kabilang banda, ang mga tagapagtanggol ng IIT ay nag-aalala na ang walang basehang mga akusasyon ng pseudoscience ay makakasira sa buong agham ng kamalayan.

Ang IIT, na iminungkahi ng neuroscientist na si Giulio Tononi, ay naglalayong magtatag ng tumpak na mga kondisyon sa matematika para sa pagtukoy ng pagkakaroon ng kamalayan sa anumang sistema. Sa kaibuturan nito, ipinakilala ng teorya ang isang sukatan ng pinagsama-samang impormasyon, na may label na ϕ, na nagmumungkahi na ang isang sistema ay nagiging conscious kapag mayroong higit na ϕ sa sistema sa kabuuan kaysa sa alinman sa mga bahagi nito. Dahil dito, ang IIT ay nagpapahiwatig na ang kamalayan ay maaaring mas laganap kaysa sa karaniwang pinaniniwalaan, na umaayon sa konsepto ng panpsychism.

Gayunpaman, ang mga kalaban ng IIT ay nangangatuwiran na habang ang ilang mga aspeto ng teorya ay nasubok, ang teorya sa kabuuan ay walang malaking pang-eksperimentong suporta para sa mga matapang at kontra-intuitive na implikasyon nito. Sinasabi ng mga kontra-argumento na ang kakulangan ng eksperimentong ebidensya ay hindi natatangi sa IIT kundi isang karaniwang hamon sa kasalukuyang mga teorya ng kamalayan dahil sa mga limitasyon sa mga pamamaraan ng neuroimaging.

Sa paghahangad ng pag-unawa sa kamalayan, isang adversarial collaboration sa pagitan ng IIT at isa pang teorya na tinatawag na global workspace theory ay isinagawa. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay naglalayong magdisenyo ng mga eksperimento na pabor sa bawat teorya at maiwasan ang mga bias na interpretasyon ng mga resulta. Ang mga unang resulta ay gumawa ng isang halo ng suporta para sa parehong mga teorya, na may bahagyang kalamangan na nakahilig sa IIT.

Mahalagang tandaan na ang IIT ay hindi lamang umaasa sa siyentipikong eksperimento ngunit isinasama rin ang mga pilosopikal na pagmumuni-muni. Ang teorya ay nagsisimula sa limang axioms, na nagmula sa mga personal na nakakamalay na karanasan, na pagkatapos ay isinalin sa limang magkakaugnay na postulate. Ang pagdaragdag ng mga elemento ng pilosopikal sa IIT ay maaaring isang dahilan kung bakit nais ng mga kalaban na makilala ang agham ng kamalayan mula sa mga pilosopikal na aspeto nito.

Sa huli, ang pag-aaral ng kamalayan ay higit pa sa purong agham. Bagama't ang agham ay naglalayong ipaliwanag sa publiko ang nakikitang mga phenomena, ang kamalayan ay kilala nang pribado sa pamamagitan ng indibidwal na kamalayan. Ang natatanging katangian ng kamalayan ay nagdudulot ng mga hamon sa mga eksperimentong pagpapakita ng mga teorya. Gayunpaman, pinapayagan din nito ang paggalugad ng mga pansariling karanasan at damdamin, na nagtatakda ng pagsasaliksik ng kamalayan bukod sa iba pang mga pang-agham na pagsisikap.

