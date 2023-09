Ang mga Bagong Palabas sa Pag-aaral na Trigonelline sa Kape ay Maaaring Pahusayin ang Memorya at Pagkatuto

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Tsukuba ay nagsiwalat na ang Trigonelline (TG), isang tambalang matatagpuan sa kape, fenugreek seed, at labanos, ay maaaring mapahusay ang memorya at spatial na pag-aaral sa mga daga. Gumamit ang pag-aaral ng pinagsama-samang diskarte, na pinagsasama ang mga pananaw sa cognitive at molekular na biology upang tuklasin ang mga epekto ng TG sa pagbaba ng cognitive na nauugnay sa edad.

Ang mga mananaliksik ay pinangangasiwaan ang TG nang pasalita sa senescence-accelerated mouse prone 8 (SAMP8) na mga daga sa loob ng 30 araw. Ang mga daga ay isinailalim sa Morris water maze test upang masuri ang kanilang spatial learning at memory performance. Ang mga resulta ay nagpakita ng isang makabuluhang pagpapabuti sa pagganap ng mga daga na ginagamot ng TG kumpara sa control group.

Upang maunawaan ang pinagbabatayan na mga mekanismo ng molekular, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng isang buong-genome transcriptomic analysis ng hippocampus. Natuklasan nila na ang TG ay nagmodulate ng mga signaling pathway na may kaugnayan sa pag-unlad ng nervous system, mitochondrial function, ATP synthesis, pamamaga, autophagy, at paglabas ng neurotransmitter.

Bukod dito, ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang TG ay nagawang sugpuin ang neuroinflammation sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-activate ng transcription factor na NF-κB sa pamamagitan ng signaling factor na Traf6. Iminumungkahi nito na ang TG ay may potensyal na pigilan at maibsan ang paghina ng cognitive na nauugnay sa edad sa pamamagitan ng pagpapabuti ng spatial na pag-aaral at memorya.

Ang paghahanap para sa mga natural na compound na maaaring mapahusay ang pag-andar ng pag-iisip sa mga tumatanda na indibidwal ay nakakuha ng makabuluhang pansin sa mga nakaraang taon. Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa priyoridad ng pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pag-highlight sa potensyal ng TG bilang isang functional compound na maaaring mapahusay ang paghina ng cognitive na may kaugnayan sa edad.

Sa konklusyon, ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagpapakita ng mga positibong epekto ng Trigonelline sa pagpapabuti ng memorya at spatial na pag-aaral. Ang karagdagang pananaliksik ay ginagarantiyahan upang galugarin ang buong potensyal ng TG bilang isang therapeutic agent para sa pagbaba ng cognitive na nauugnay sa edad.

Source: GeroScience – “Transcriptomics at biochemical evidence ng trigonelline ameliorating learning at memory decline sa senescence-accelerated mouse prone 8 (SAMP8) model sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga proinflammatory cytokine at pagtaas ng neurotransmitter release.”