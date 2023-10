Bagong CRISPR-Based Gene-Editing Tool ay May Pangako para sa Paggamot sa Mga Genetic Disorder

By

Ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Tokyo ay nakabuo ng isang bagong tool sa pag-edit ng gene na posibleng baguhin ang mga paggamot para sa mga genetic disorder. Ang tool ay isang binagong bersyon ng AsCas12f enzyme, na isang third lamang ng laki ng karaniwang ginagamit na Cas9 enzyme. Ang mas maliit na sukat na ito ay nagbibigay-daan para sa mas mahusay na paghahatid ng enzyme sa mga cell, na potensyal na mapabuti ang pagiging epektibo ng gene therapy.

Upang mapahusay ang kakayahan sa pag-edit ng AsCas12f enzyme, ang pangkat ng pananaliksik ay lumikha ng mga mutasyon at nag-engineer ng mga variant ng enzyme na pinahusay ng aktibidad. Ang mga variant na ito ay nagpakita ng 10 beses na higit na kakayahang mag-edit kaysa sa orihinal na enzyme. Ang inhinyero na AsCas12f ay nasubok sa mga daga at nagpapakita ng pangako para sa pagbuo ng mas epektibong paggamot para sa mga pasyenteng may genetic disorder.

Inilathala ng mga mananaliksik ang kanilang mga natuklasan sa journal Cell, kung saan napagpasyahan nila na ang engineered na mga variant ng AsCas12f ay maaaring magsilbi bilang isang minimal na platform ng pag-edit ng genome para sa in vivo gene therapy. Ang compact size ng AsCas12f enzyme ay ginagawa itong isang kaakit-akit na kandidato para sa paghahatid sa pamamagitan ng adeno-associated viruses (AAVs), na karaniwang ginagamit bilang mga carrier para sa genetic material sa gene therapy. Ang mas maliit na sukat ay nagbibigay-daan para sa mas mahusay na packaging ng enzyme sa AAV vectors.

Gumamit ang team ng kumbinasyon ng structural analysis at deep mutational scanning method para matukoy ang mga mutasyon na magpapahusay sa pagiging epektibo ng enzyme sa mga selula ng tao. Pagkatapos ay gumamit sila ng cryogenic electron microscopy upang suriin ang istraktura ng AsCas12f at inhinyero ang bagong bersyon ng enzyme na may pinahusay na kakayahan sa pag-edit.

Napansin din ng mga mananaliksik ang posibilidad ng paggamit ng computational modeling o machine learning sa mga pag-aaral sa hinaharap upang matukoy ang mas mahusay na kumbinasyon ng mga mutasyon para sa karagdagang mga pagpapabuti. Naniniwala sila na maaaring ilapat ang diskarteng ito sa iba pang mga enzyme ng Cas, na posibleng humahantong sa pagbuo ng mga enzyme na nag-e-edit ng genome na may kakayahang mag-target ng malawak na hanay ng mga gene.

Sa pangkalahatan, ang bagong tool sa pag-edit ng gene na nakabatay sa CRISPR ay may potensyal na makabuluhang isulong ang larangan ng gene therapy at pagbutihin ang mga opsyon sa paggamot para sa mga pasyenteng may genetic disorder.

Pinagmumulan:

– Cell: “Isang tool sa pag-edit ng compact genome na nakabatay sa AsCas12f na hinango ng malalim na mutational scanning at structural analysis”

– Pinagmulan ng Larawan: Hino et al. 2023 (hindi kasama)