Ang mga Human Cell ay Sumusunod sa Pattern ng Sukat at Bilang

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa McGill University ang isang kamangha-manghang pattern sa mga selula ng tao na tila sumusunod sa pare-parehong mathematical symmetry sa buong organismo. Ang pag-aaral ay nagpapakita ng kabaligtaran na ugnayan sa pagitan ng laki at bilang ng cell, na nagmumungkahi ng isang trade-off sa pagitan ng mga variable na ito.

Ang laki at bilang ng cell ay may mahalagang papel sa paglaki at paggana ng katawan ng tao. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang komprehensibong pag-aaral na napagmasdan ang kaugnayan sa pagitan ng mga salik na ito sa buong organismo ng tao. Upang punan ang puwang na ito, nag-compile ang research team ng data mula sa mahigit 1,500 na na-publish na source para gumawa ng detalyadong dataset ng laki ng cell at mabibilang sa mga pangunahing uri ng cell.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapakita na habang lumalaki ang laki ng cell, bumababa ang bilang ng cell, at kabaliktaran. Nangangahulugan ito na ang mga cell sa loob ng isang partikular na klase ng laki ay nag-aambag ng pantay sa kabuuang cellular biomass ng katawan. Ang ugnayan sa pagitan ng laki at bilang ng cell ay totoo sa iba't ibang uri ng cell at mga klase ng laki, na nagpapahiwatig ng pare-parehong pattern ng homeostasis.

Tinataya ng mga mananaliksik na ang isang lalaki ay may humigit-kumulang 36 trilyong selula sa kanilang katawan, habang ang mga babae ay may humigit-kumulang 28 trilyong selula, at ang isang sampung taong gulang na bata ay may humigit-kumulang 17 trilyong selula. Ang pamamahagi ng cell biomass ay pinangungunahan ng mga selula ng kalamnan at taba, habang ang mga pulang selula ng dugo, mga platelet, at mga puting selula ng dugo ay may malaking impluwensya sa bilang ng mga selula.

Kapansin-pansin, ang bawat uri ng cell ay nagpapanatili ng isang katangian na hanay ng laki na nananatiling pare-pareho sa buong pag-unlad ng isang indibidwal. Ang pattern na ito ay pare-pareho sa mga mammalian species, na nagmumungkahi ng isang pangunahing prinsipyo ng cell biology.

Sa pangkalahatan, binibigyang-liwanag ng pananaliksik na ito ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng laki at bilang ng cell sa katawan ng tao. Ang mga natuklasan ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo at paggana ng mga cell, na nagbubukas ng mga bagong paraan para sa karagdagang paggalugad sa larangan ng biology.

Pinagmumulan:

– Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences (2023)

– Kagawaran ng Earth at Planetary Sciences, McGill University, Canada.