Ano ang Gawa ng mga Kometa at Saan Nagmula ang mga Ito?

Ang mga kometa ay celestial na bagay na kumukuha ng ating imahinasyon sa pamamagitan ng kanilang matingkad na mga guhit sa kalangitan at sa kanilang mahabang buntot. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang mga kometa at saan sila nanggaling?

Ang mga kometa ay talagang mga tira mula sa pagbuo ng ating solar system mga 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Karamihan sa mga gas, alikabok, bato, at metal ay napunta sa Araw at sa mga planeta, ngunit ang hindi nakuha ay nabuong mga kometa at asteroid.

Ang mga kometa ay madalas na tinutukoy bilang "marumi snowballs" o "malamig na dirtballs" dahil ang mga ito ay mga kumpol ng bato, alikabok, yelo, at frozen na mga gas at molekula. Ang nucleus ng isang kometa ay ang core na binubuo ng mga materyales na ito.

Ang nakapalibot sa nucleus ay isang malambot na layer ng yelo, katulad ng isang snow cone, at isang siksik na mala-kristal na crust. Nabubuo ang crust kapag lumalapit ang kometa sa Araw at uminit ang mga panlabas na layer nito. Sa kanilang malutong sa labas at malambot sa loob, ang mga kometa ay inihambing sa piniritong ice cream.

Karamihan sa mga kometa ay ilang milya lamang ang lapad, na ang pinakamalaking kilalang kometa ay humigit-kumulang 85 milya ang lapad. Ang mga ito ay medyo maliit at madilim, na ginagawa itong nakikita lamang kapag sila ay lumalapit sa Araw.

Kapag ang isang kometa ay lumalapit sa Araw, ito ay umiinit at sumasailalim sa isang proseso na tinatawag na sublimation. Ito ay kapag ang mga nagyeyelong gas at molekula sa ibabaw ng kometa ay direktang nagbabago mula sa isang solido patungo sa isang gas. Ang inilabas na gas at alikabok ay bumubuo ng isang ulap sa paligid ng kometa na kilala bilang isang koma.

Ang koma ay nakikipag-ugnayan sa Araw upang lumikha ng dalawang buntot. Ang ion tail ay binubuo ng gas at lumilitaw na asul ang kulay. Ang buntot ng alikabok ay nabuo sa pamamagitan ng mga particle ng alikabok na inilabas sa panahon ng sublimation at sumasalamin sa sikat ng araw, na nagbibigay sa buntot ng isang hubog na hugis.

Ang mga kometa ay may mataas na sira-sirang mga orbit, ibig sabihin, ang mga ito ay may mga pahabang oval na may matinding trajectory na nagdadala sa kanila na malapit at malayo sa Araw. Ginugugol nila ang karamihan ng kanilang oras sa malayong mga rehiyon ng solar system, na gumagalaw nang dahan-dahan sa mga panlabas na pag-abot.

Maraming mga kometa ang pinaniniwalaang nagmula sa Oort cloud, isang bilog na shell ng maliliit na solar system body na pumapalibot sa ating solar system. Ang mga kometa mula sa Oort cloud ay may mahabang panahon ng orbital na higit sa 200 taon at tinatawag na long-period na mga kometa.

Ang mga short-period comet, sa kabilang banda, ay may mga orbital period na wala pang 200 taon. Ang ilang mga short-period na kometa ay nagmula sa Kuiper Belt, isang asteroid belt na lampas sa Neptune. Mayroon ding Jupiter-family comets na may mga orbital period na wala pang 20 taon at umaabot lamang hanggang sa orbit ng Jupiter.

Ang mga kometa ay gumugugol ng medyo maikling oras sa panloob na solar system, lumiliwanag habang papalapit sila sa Araw bago kumupas at bumalik sa panlabas na solar system.

Ang mga kometa ay patuloy na nakakaakit sa ating pagkamausisa at nag-aalok ng mga insight sa pinagmulan ng ating solar system.

