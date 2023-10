Isang Malaking Kometa ang Papalapit sa Earth: 12P/Pons-Brooks

By

Isang napakalaking kometa, tatlong beses na mas malaki kaysa sa Mount Everest, ay patungo sa Earth. Kilala bilang 12P/Pons-Brooks, ang napakalaking celestial na bagay na ito ay may tinatayang diameter na 18.6 milya. Ang nucleus ng kometa ay naglalaman ng cryomagma, isang pinaghalong yelo, alikabok, at gas. Kamakailan, ang kometa ay sumabog sa pangalawang pagkakataon sa loob ng apat na buwan, na nakuhang muli ang mga natatanging tampok na "may sungay".

Nangyayari ang pagsabog kapag naapektuhan ng solar radiation ang loob ng kometa, na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon at nag-trigger ng pagsabog. Ang malamig na nilalaman ng kometa ay inilalabas sa kalawakan sa pamamagitan ng mga bitak sa nucleus, na lumilikha ng parang sungay na hitsura. Richard Miles mula sa The British Astronomical Association (BAA) speculates na ang kakaibang hugis ng cryovolcanic vents, na sinamahan ng mga blockage, ay humahantong sa pagpapaalis ng materyal sa isang natatanging pattern ng daloy.

Kapansin-pansin, ang 12P ay kabilang sa ilang mga kometa na kilala na nagtataglay ng mga aktibong bulkan ng yelo. Mahigpit na sinusubaybayan ng BAA ang kometa at natukoy ang pangalawang pagsabog noong Oktubre 5. Ang tumaas na ningning na naobserbahan sa pagsabog na ito ay dahil sa karagdagang liwanag na sumasalamin sa pinalawak na pagkawala ng malay, ang gas at dust cloud na nakapalibot sa nucleus. Ang mga larawan ng pagsabog ay nakunan gamit ang 2.0-m Faulkes Telescope North sa Hawaiian island ng Maui ni Jose Manuel Pérez Redondo.

Sa kabila ng kasalukuyang trajectory nito patungo sa Earth, ang pinakamalapit na diskarte ng 12P/Pons-Brooks ay hindi inaasahan hanggang Abril 21, 2024. Kung nakikita ng mata, ito ay magiging isang mahalagang okasyon para sa mga astronomo. Gayunpaman, ito ay higit sa isang siglo bago bumalik ang kometa sa ating paligid, kasama ang susunod na hinulaang pagbabalik sa 2095. Sa kabutihang palad, ito ay nasa ligtas na distansya na 232 milyong km mula sa Earth.

Ang kometa na ito ay kilala sa mga siyentipiko sa loob ng mahabang panahon. Ito ay unang natuklasan ni Jean-Louis Pons noong Hulyo 12, 1812, at kalaunan ay independiyenteng muling natuklasan ni William Robert Brooks noong 1883. Ito ang dahilan kung bakit ito ay tinukoy bilang 12P/Pons-Brooks. Ang pagsabog noong Hulyo ay ang una sa loob ng 69 na taon para sa 12P, na ang coma ay lumalawak nang 7,000 beses na mas malawak kaysa sa nucleus.

Ang laki ng coma sa kamakailang pagsabog ay nananatiling hindi tiyak, ngunit ang BBA ay nag-ulat na ito ay dalawang beses na mas matindi kaysa sa nauna noong tag-araw. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang napakalaking kometa na ito, ang paglalakbay nito patungo sa Earth ay nagpapakita ng isang kamangha-manghang kaganapan sa celestial na sabik na inaasahan ng mga astronomo.

Kahulugan:

– Cryomagma: Isang pinaghalong yelo, alikabok, at gas na matatagpuan sa mga kometa.

– Nucleus: Ang solidong core ng isang kometa.

– Coma: Ang gas at dust cloud na nakapalibot sa nucleus ng isang kometa.

Pinagmumulan:

– Ang British Astronomical Association (BAA)

– LiveScience