Si Comet Nishimura ay Gagawa ng Pambihirang Hitsura Bago Karera Bumalik sa Kalawakan

Isang bagong natuklasang kometa na pinangalanang Nishimura ang nakatakdang gawin ang pinakamalapit nitong paglapit sa Earth sa susunod na linggo, na nag-aalok sa mga skywatcher ng isang natatanging pagkakataon upang masulyapan ang celestial spectacle na ito. Sa kapansin-pansing berdeng kulay nito at malaking sukat na kalahating milya, ang Comet Nishimura ay isang mapang-akit na tanawin sa kalangitan sa gabi.

Sa Martes, ang kometa na ito ay darating sa loob ng 78 milyong milya ng Earth bago magsimula sa paglalakbay nito sa paligid ng araw at pabalik sa kalawakan. Bagama't maingat na nakamapa ang orbit ni Nishimura at hindi ito nagdudulot ng banta sa ating planeta, ang hitsura nito ay nag-aalok ng pagkakataon para sa mga astronomo at mahilig kumuha ng mga nakamamanghang larawan ng cosmic traveler na ito.

Upang pagmasdan ang Comet Nishimura, ang pinakamagandang oras ay bago ang pagsikat ng araw kapag ito ay mababa sa kalangitan malapit sa konstelasyon na Leo. Inirerekomenda na gumamit ng mga binocular o isang maliit na teleskopyo para sa pinakamahusay na visibility. Gayunpaman, habang papalapit si Nishimura sa Earth, magiging mas maliwanag din ito, na ginagawang mas madaling makita sa mata.

Ang kometa ay makikita sa Northern Hemisphere hanggang Miyerkules kung kailan ito inaasahang maglalaho sa paningin. Ngunit huwag matakot, dahil muling lilitaw ang Nishimura sa Southern Hemisphere sa katapusan ng Setyembre, na magbibigay ng isa pang pagkakataon upang masaksihan ang kagandahan nito.

Ang dahilan kung bakit partikular na espesyal ang Comet Nishimura ay ang berdeng kulay nito, na nagmula sa pagkakaroon ng "diatomic carbon, isang napaka-reaktibong molekula na nilikha mula sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng sikat ng araw at organikong bagay." Ang natatanging tampok na ito ay nakakuha ng atensyon ng parehong mga propesyonal at amateur na astronomer.

Kapansin-pansin, hindi natuklasan ang Nishimura sa pamamagitan ng mga automated telescope survey ngunit ni Hideo Nishimura, isang baguhang astronomer sa Japan, gamit ang isang standard na digital camera at isang telephoto lens. Bilang resulta, ang kometa ay angkop na ipinangalan sa natuklasan nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatuklas ng mga kometa si Hideo Nishimura, dahil nakilala na niya ang dalawa pa.

Kaya, kung pinahihintulutan ng mga kondisyon ng panahon, samantalahin ang pagkakataong masaksihan ang pambihirang paglitaw ng Kometa Nishimura bago ito makipagkarera sa paligid ng araw at magpaalam sa susunod na 400 taon. Hayaan ang mga kababalaghan ng sansinukob na mahayag sa harap ng iyong mga mata at humanga sa kagandahan ng ating cosmic na mga kapitbahay.

