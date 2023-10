- Ang Comet 2/P Encke at ang Taurid meteors ba ay 'mandaya' o 'maggagamot' sa mga nagmamasid sa taong ito?

Ang Oktubre at Nobyembre ay magandang buwan para sa panonood ng meteor, at ang 2023 ay walang pagbubukod. Sa taong ito, may espesyal na dahilan para maging mapagbantay habang ang Comet 2P Encke, ang pinagmulan ng November Taurid Fireballs, ay umabot sa perihelion sa ika-22 ng Oktubre. Sa kasamaang palad, ang pagpapakita ng kometa sa taong ito ay hindi paborable para sa mga tagamasid sa Earthbound. Ito ay magiging mababa sa madaling araw na kalangitan, apat na digri lamang mula sa Araw kapag umabot ito sa perihelion sa dulong bahagi ng orbit nito.

Ang Comet 2P Encke ay may orbital period na 3.3 taon at bahagi ng mas malaking kuyog na kilala bilang Encke (o Taurid) Complex. Umiikot ito sa loob ng orbit ng Mercury at umaabot sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang susunod na paborableng pass ng kometa ay hindi hanggang Hulyo 11, 2030.

Ang Taurid meteors, na kilala rin bilang Halloween Fireballs, ay gumagawa ng dalawang stream na aktibo mula sa huling bahagi ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre. Bagama't mayroon silang mababang rate na limang meteor kada oras, kilalang-kilala sila sa paggawa ng mga bolang apoy. Sa taong ito, ang Hunter's Full Moon ay magaganap sa ika-28 ng Oktubre, ngunit ang maliwanag na Buwan ay hindi dapat hadlangan ang visibility ng mga fireball.

Ang iba pang mga meteor shower na dapat abangan para sa season na ito ay kinabibilangan ng Orionids, na tumataas sa umaga ng Linggo, ika-22 ng Oktubre, na may inaasahang rate na 20 meteor bawat oras. Ang Leonids, na sumikat noong ika-18 ng Nobyembre, ay inaasahang magkakaroon ng mas mababang rate na 15 meteor kada oras lamang. Gayunpaman, may ebidensya na maaari tayong lumapit sa isang mas lumang trail para sa Leonid stream, na maaaring humantong sa pagtaas ng aktibidad.

Sa panahon ng meteor shower, maaari mong masubaybayan ang mga meteor pabalik sa nagniningning sa kani-kanilang mga konstelasyon. Halimbawa, kung maaari mong trace ang isang meteor pabalik sa Orion, ito ay isang Orionid at kung maaari mong trace ito pabalik sa Leo, ito ay isang Leonid.

Sa pangkalahatan, habang ang visibility ng Comet 2P Encke ay maaaring limitado sa taong ito, marami pa rin ang dapat abangan sa mga Taurid meteor at iba pang meteor shower.

