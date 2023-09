Paghahanda para sa isang Matagumpay na Colorado Trail Hike: Pagsasanay, Kagamitan, Pagkain, at Aklimasyon

By

Sa aking pagtatangka na maglakad sa Colorado Trail noong 2022, kinailangan kong iwanan ang trail pagkatapos ng 220 milya. Determinado akong subukang muli sa Agosto 2023, natanto kong kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago. Itinatampok ng artikulong ito ang mga pangunahing bahagi kung saan gumawa ako ng mga pagsasaayos – pagsasanay, kagamitan, pagkain, at acclimation – upang madagdagan ang aking mga pagkakataong matagumpay na makumpleto.

Upang mapabuti ang aking pagsasanay, natukoy ko ang ilang mga puwang sa aking nakaraang diskarte. Habang nakagawa ako ng maraming hiking at isinama ang pag-akyat sa hagdanan sa aking nakagawian, natanto ko na kailangan ko ng mas naka-target na pagsasanay sa cardio at karagdagang pagsasanay sa lakas. Sinundan ko ang isang partikular na 8-linggong programa na pinagsama ang lakas ng pagsasanay, regular na cardio, at pagtaas ng kahirapan. Nakatira ako sa Seattle, sinamantala ko ang mga pampublikong panlabas na hagdanan para sa mga pagsasanay sa pag-akyat sa hagdanan. Gayunpaman, ang aking pagsasanay ay natamaan nang ako ay nagkasakit ng sipon, na nagpilit sa akin na makaligtaan ang ilang mga nakaplanong paglalakbay. Sa kabila ng mga kabiguan na ito, nakarating ako sa trailhead na determinadong malampasan ang anumang hamon.

Sa mga tuntunin ng gear, nilalayon kong bawasan ang bigat sa aking mga paa upang maiwasan ang paglala ng plantar fasciitis na aking nabuo. Gumawa ako ng tatlong malalaking pagbabago: Pinalitan ng Durston X-Mid Pro 2P ang aking dating tent para sa mas magaan na opsyon, na-upgrade ko ang aking backpack sa Gossamer Gear Mariposa 60, at nakita ko ang tamang sapatos sa Altra Olympus 5, na nagbigay ng kinakailangang suporta at espasyo ng toebox.

Sa pagharap sa isyu ng hindi nakakakonsumo ng sapat na calorie sa trail, sumali ako sa Backcountry Foodie, isang mapagkukunan para sa mga backcountry adventurer na nakatuon sa nutrisyon, mga recipe, at pagpaplano ng pagkain. Isinama ko ang mga pagpipiliang likido sa aking mga pagkain, lalo na para sa almusal. Nagtakda rin ako ng alarm sa aking relo na Garmin para paalalahanan akong kumain sa tuwing magsusunog ako ng 500 calories sa aking paglalakad.

Para mas masanay sa altitude, kumuha ako ng reseta para sa Diamox (acetazolamide), isang gamot na karaniwang ginagamit para maiwasan ang altitude sickness. Ang aking asawa at ako ay dumating sa Colorado anim na araw bago ang aking petsa ng pagsisimula, na gumugugol ng oras sa lugar ng Boulder/Denver upang mag-acclimate. Pagkatapos ay naglakbay kami sa Leadville, ang pinakamataas na incorporated na bayan sa US, na nagbigay ng mahalagang pagsubok para sa aming mga low-lander na baga.

Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagsasaayos na ito sa aking diskarte sa pagsasanay, gamit, pagkain, at acclimation, umaasa akong madagdagan ang aking pagkakataong makumpleto ang Colorado Trail sa 2023. Bagama't may mga hamon pa rin, determinado akong malampasan ang mga ito at makamit ang aking mga layunin sa hiking.

