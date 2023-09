Ang Sinaunang Pagbaha ng Ilog sa Gangetic Plain ay Nagbibigay ng Mga Insight sa Hinaharap na Super-Floods

Ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Edinburgh at Glasgow, sa pakikipagtulungan kay Prof. Rajiv Sinha sa IIT Kanpur, ay gumagamit ng mga sedimentary core mula sa mga ilog ng Karnali, Ganga, at Kosi upang muling buuin ang mga baha sa ilog sa Gangetic plain noong panahon ng Miocene, sa pagitan ng 23 at 5 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga sediment sa mga core na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa laki at komposisyon ng materyal na dinadala ng mga ilog sa paglipas ng panahon.

Batay sa kanilang mga natuklasan, ang mga mananaliksik ay nagbabala na ang kasalukuyang mga kaganapan na nauugnay sa pagbabago ng klima at aktibidad ng seismic ay maaaring magresulta sa mga super-baha na maaaring magkaroon ng mga sakuna na epekto sa populasyon ng Gangetic plain. Ang mga natuklasan na ito ay may mahalagang implikasyon para sa diskarte sa pamamahala ng sakuna ng India, dahil binibigyang-diin ng mga ito ang pangangailangang isaalang-alang ang “cascading hazards” sa mga plano sa pagpapagaan ng panganib sa hinaharap.

Inimbestigahan din ng pangkat ng pananaliksik ang isang kakaibang obserbasyon tungkol sa pamamahagi ng mga particle ng sediment sa mga landas ng mga ilog. Karaniwan, ang mas mabibigat na particle ay naninirahan nang mas maaga sa trajectory ng ilog, habang ang mas magaan na mga particle ay naninirahan sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, natagpuan ng koponan ang katibayan ng magaspang na graba sa ibaba ng agos ng kasalukuyang punto ng paglipat sa pagitan ng mas mabibigat at mas magaan na mga particle. Natunton nila ang anomalyang ito sa isang matinding monsoon event na naganap mga 11,000 taon na ang nakalilipas, na humantong sa hyperconcentrated na mga daloy at binago ang takbo ng ilog.

Itinatampok ng mga natuklasang ito ang kahinaan ng mga lugar na madaling kapitan ng pagguho ng lupa at malakas na tag-ulan sa mga hyperconcentrated na daloy, na maaaring magresulta sa mga mapangwasak na baha. Sa pagtaas ng posibilidad ng matinding tag-ulan dahil sa pagbabago ng klima, mahalagang isaalang-alang ng mga diskarte sa pamamahala ng kalamidad ang pagkakaugnay ng iba't ibang panganib at bumuo ng mga pinagsama-samang diskarte upang mabawasan ang mga panganib.

