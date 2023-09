Mga Asteroid: Mula sa Mga Video Game hanggang sa Tunay na Buhay

Ang mga asteroid, sa totoong buhay at sa mga video game, ay nagdudulot ng kaguluhan kamakailan. Ang mga manlalaro ng bagong open-world RPG ng Bethesda, ang Starfield, ay nag-ulat na sinusundan sila ng mga asteroid saanman sila pumunta, kahit na sa ibabaw ng mga planeta. Samantala, sa isang hiwalay na pag-unlad sa totoong buhay, binigyang-liwanag ng NASA ang isang asteroid na dadaan nang napakalapit sa Earth ngayon.

Ang asteroid na pinag-uusapan, na pinangalanang Asteroid 2023 SJ, ay inaasahang gagawa ng pinakamalapit na paglapit sa Earth ngayon, sa layong 6.4 milyong kilometro. Sa kabila ng tila malaking distansya na ito, ito ay talagang maikli sa astronomical na mga termino. Naglalakbay sa bilis na 59,348 kilometro bawat oras, ang asteroid ay walang banta ng epekto sa ibabaw ng Earth. Sa katunayan, hindi man lang ito inuri bilang Potensyal na Mapanganib na Bagay dahil sa medyo maliit na sukat nito, na tinatayang nasa pagitan ng 118 at 265 talampakan ang lapad.

Ang Asteroid 2023 SJ ay kabilang sa pangkat ng Apollo ng Near-Earth Asteroids, na mga bato sa kalawakan na tumatawid sa Earth na may mas malalaking semi-major axes kaysa sa Earth. Ang pangkat na ito ay pinangalanan pagkatapos ng 1862 Apollo asteroid, na natuklasan noong 1930s.

Kapansin-pansin, natuklasan kamakailan ng mga siyentipiko ang tatlong mailap na asteroid na nagtatago sa likod ng liwanag na nakasisilaw ng Araw. Ang isa sa kanila ay ang pinakamalaking potensyal na mapanganib na bagay sa Earth na natuklasan sa nakalipas na walong taon. Upang mahanap at mapagmasdan ang mga asteroid na ito, ginamit ng mga astronomo ang Dark Energy Camera (DECam) na naka-mount sa Victor M. Blanco 4-meter Telescope sa Chile.

Ang paghahanap at pagsubaybay sa mga asteroid ay mahalaga para sa potensyal na pag-iwas sa epekto, dahil ang mga batong ito sa kalawakan ay maaaring magdulot ng banta sa Earth. Bagama't bihira ang pagkakataon ng isang banggaan ng asteroid, ang laki at kasaysayan ng mga epekto nito ay naging dahilan ng pag-aalala sa komunidad ng siyentipiko. Parehong sa totoong buhay at sa virtual na mundo ng mga video game, patuloy na binibihag ng mga asteroid ang ating imahinasyon at nagpapaalala sa atin ng mga kababalaghan at panganib ng paggalugad sa kalawakan.

