Ipinapakita ng Bagong Pananaliksik ang Greenland Ice Sheet sa Panganib sa Kritikal na Threshold

Ayon sa bagong pananaliksik na inilathala sa journal Nature, ang Greenland ice sheet ay papalapit sa isang kritikal na threshold na maaaring mag-trigger ng runaway na pagtunaw. Gayunpaman, ang pag-aaral ay nagmumungkahi din na kung ang temperatura ay mabilis na nabawasan, ang yelo ay maaaring bumalik sa isang matatag na estado. Itinatampok nito ang kahalagahan ng paglilimita sa global warming sa 1.5 degrees Celsius o mas mababa.

Ang Greenland ice sheet ay isa sa maraming potensyal na klima tipping point na inaalala ng mga siyentipiko. Ang pagtawid sa threshold na ito, kahit pansamantala, ay maaaring humantong sa ilang metro ng pagtaas ng lebel ng dagat. Gayunpaman, ang pag-aaral ay nagpapahiwatig na maaaring mayroong isang window na humigit-kumulang 100 taon o higit pa upang lumamig at maiwasan ang hindi maibabalik na mga loop ng feedback na magpapatindi sa pagkatunaw.

Habang ang laki ng ice sheet ng Greenland ay nagbibigay sa sangkatauhan ng ilang oras upang umangkop, ang kumpletong pagtunaw ay magreresulta sa higit sa 7 metro ng pagtaas ng antas ng dagat. Ang muling paghubog ng mga baybayin at lipunan ay magaganap sa daan-daan o posibleng libu-libong taon. Samakatuwid, ang agarang aksyon ay kinakailangan upang mabawasan ang mga greenhouse gas emissions at limitahan ang global warming.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nakaayon sa nakaraang pananaliksik at pagmomodelo ng Greenland ice sheet. Kahit na mayroong pansamantalang overshoot sa temperatura, ang kakayahang mabilis na patatagin at baligtarin ang mga epekto ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilos sa klima. Bawat ikasampu ng isang antas ay mahalaga sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions at pagpapagaan sa mga epekto ng pagtaas ng lebel ng dagat.

Ang Greenland ice sheet ay patuloy na nawawalan ng masa mula noong 1998 dahil sa mga iceberg na nahuhulog sa karagatan at natunaw sa ibabaw ng tag-init. Sa nakalipas na 20 taon, nawalan ito ng humigit-kumulang 3.4 Olympic swimming pool na halaga ng freshwater bawat segundo. Mahigit sa 20% ng pandaigdigang pagtaas ng lebel ng dagat mula noong 2002 ay naiugnay sa pagkatunaw ng yelo sa Greenland.

Ang pagtugon sa pagbabago ng klima ngayon ay makatutulong na mabawasan ang pangmatagalang bunga ng pagtaas ng lebel ng dagat at pangalagaan ang mga susunod na henerasyon mula sa pagguho ng baybayin, pagbaha, at iba pang nauugnay na problema.

Pinagmumulan:

- Kalikasan: (hindi magagamit)

– Nangunguna sa may-akda ng pag-aaral: Nils Bochow, Arctic University of Norway sa Tromsø

– Assistant research professor: Benjamin Keisling, University of Texas Institute for Geophysics

– Deputy lead scientist: Twila Moon, National Snow and Ice Data Center sa Colorado