Ang Epekto ng Pagbabago ng Klima sa Ingay sa Karagatan

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang pagbabago ng klima ay gagawing mas maingay ang ilang bahagi ng karagatan, kahit na may mga pagsisikap na bawasan ang mga carbon emissions. Ang pagtaas ng polusyon sa ingay sa mga karagatan ay nagsimula noong Rebolusyong Industriyal at sanhi ng iba't ibang aktibidad ng tao tulad ng trapiko ng barko, paggalugad ng seismic, at pagbabarena ng langis. Ang pag-aaral, na isinagawa ng mga mananaliksik sa Royal Netherlands Institute for Sea Research, ay nakatuon sa epekto ng pagbabago ng klima sa marine soundscape, partikular sa North Atlantic at Arctic Oceans.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang parehong mga antas ng temperatura at pH sa tubig-dagat ay nakakaapekto sa pagpapalaganap ng tunog. Habang ang pag-aasido ng karagatan dahil sa tumaas na pagsipsip ng carbon dioxide ay may posibilidad na bawasan ang pagsipsip ng mga tunog na mababa ang dalas, ang pangunahing epekto sa ingay ng karagatan ay nagmumula sa mga pagbabago sa temperatura ng karagatan. Sa pamamagitan ng pagmomodelo ng pagpapalaganap ng tunog sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon ng carbon emissions, hinuhulaan ng pag-aaral ang pagtaas ng tunog sa ilalim ng tubig ng 7 decibel kung magpapatuloy ang mga katamtamang carbon emission sa North Atlantic Ocean.

Ang pagtaas ng ingay na ito ay nauugnay sa isang "sound channel" na nabubuo habang binabago ng pagbabago ng klima ang stratification ng karagatan, na nagreresulta sa mas malamig na tubig sa ibabaw. Ang North Atlantic Ocean, sa partikular, ay makakaranas ng pagbubukas ng sound channel na ito, na nagpapahintulot sa mga tunog na maglakbay nang mas malayo. Inaasahang malaki ang epekto nito sa mga marine species na umaasa sa tunog para sa komunikasyon, pagsasama, at pangangaso, kung saan ang mga marine mammal, lalo na ang mga balyena, ang pinaka-apektado.

Kapansin-pansin, natuklasan din ng mga mananaliksik na ang mas maingay na karagatang ito ay magaganap anuman ang antas ng mga paglabas ng carbon sa mga darating na dekada. Kahit na may mga pagsisikap na limitahan ang mga paglabas ng carbon, ang mga pagbabago sa ingay ng karagatan ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, ang buong lawak ng epekto sa marine species ay pinag-aaralan pa rin.

Pinagmumulan:

– Possenti L. et al. "Paghula sa kontribusyon ng pagbabago ng klima sa North Atlantic underwater sound propagation." PeerJ 2023.