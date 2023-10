Pagsubaybay sa Karagatan mula sa Kalawakan upang Maunawaan ang Pagbabago ng Klima

Ang Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellite mission, na inilunsad ng NASA at CNES, ay naglalayong magbigay sa mga siyentipiko ng mas malawak na pagtingin sa ibabaw ng karagatan ng Earth. Makakatulong ang misyong ito na ipakita ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga agos ng karagatan, na may mahalagang papel sa mga pattern ng panahon at pagbabago ng klima. Upang masulit ang mga obserbasyon ng satellite, kailangang ihambing ng mga siyentipiko ang mga ito sa mga sukat na kinuha sa antas ng ibabaw. Upang ipunin ang mahahalagang data ng karagatan na ito, isang pangkat ng mahigit 60 siyentipiko, kawani ng suporta, at mga tripulante ang magsisimula sa isang 24 na araw na paglalakbay sakay ng RV Investigator, ang pambansang punong barko ng Australia para sa pananaliksik sa karagatan ng asul na tubig.

Ang pagbabago ng klima ay nakakagambala sa pandaigdigang network ng mga alon ng karagatan. Bumabagal ang malalim na "pagbagsak ng sirkulasyon," na responsable sa pagdadala ng carbon, init, oxygen, at nutrients sa buong mundo. Samantala, ang mga alon sa ibabaw ng karagatan ay nagiging mas masigla, at ang mga agos ng hangganan sa kanluran, tulad ng Gulf Stream at ang East Australian Current, ay sumasailalim sa malalaking pagbabago. Ang mga agos na ito ay nagdadala ng init mula sa tropiko patungo sa mga pole at umiinit nang dalawa hanggang tatlong beses na mas mabilis kaysa sa pandaigdigang average. Habang nagiging destabilize ang mga agos na ito, magkakaroon sila ng malaking epekto sa mga lokal na pattern ng panahon at marine ecosystem.

Ang SWOT satellite mission ay gagamit ng mga tumpak na sukat ng ibabaw ng dagat upang subaybayan ang mga pagbabago sa mga agos ng karagatan. Sa pamamagitan ng pagmamapa ng mga pagkakaiba-iba sa taas ng ibabaw ng dagat, matatantya ng mga siyentipiko ang daloy ng mga agos sa ilalim. Ang mga pagkakaiba-iba na ito, kahit na wala pang isang metro ang taas sa daan-daang kilometro, ay lumilikha ng mga pagkakaiba sa presyon na nagreresulta sa paggalaw ng tubig. Ang puwersa ng Coriolis, na nagpapalihis sa mga agos ng karagatan sa kanan sa Northern Hemisphere at sa kaliwa sa Southern Hemisphere, ay nagbabalanse sa pagkakaibang ito ng presyon.

Sa panahon ng paglalayag, gagamitin ng mga siyentipiko ang advanced na kagamitang pang-agham ng RV Investigator, kabilang ang mga satellite-tracked buoy at drifters, upang pag-aralan ang dynamics ng karagatan sa timog-silangang baybayin ng Australia. Gagamitin ang data na ito upang patunayan ang mga pagsukat ng satellite, pahusayin ang mga pagtataya ng panahon, at tumulong sa pagtatasa at hula sa panganib sa klima. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng mga obserbasyon ng satellite sa mga sukat sa antas ng ibabaw ay tunay nating mauunawaan kung paano nagbabago ang ating mga karagatan at ang epekto nito sa ating buhay.

