Magpakasawa sa Katahimikan: Galugarin ang Kaakit-akit na €345k West Cork Farmhouse

Tuklasin ang epitome ng kanayunan na nakatira sa isang kaakit-akit na farmhouse na matatagpuan sa gitna ng West Cork. Nag-aalok ang tahimik na €345k na property na ito ng kasiya-siyang pagtakas mula sa mataong buhay sa lungsod ng Dublin 14. Nagtatampok ng napapanatiling pagkukumpuni na sumasaklaw sa esensya ng orihinal na istraktura, ang payapang bahay na ito ay walang putol na pinagsasama ang tradisyonal na aesthetics sa mga modernong kaginhawahan.

Matatagpuan ang maluwag na farmhouse sa isang malawak na bahagi ng lupa, na nagbibigay-daan sa iyong isawsaw ang iyong sarili sa kagandahan ng kalikasan. May mga rolling hill, luntiang parang, at pakiramdam ng katahimikan, nag-aalok ang property ng welcome retreat para sa mga naghahanap ng kapayapaan at pag-iisa.

Pumasok sa farmhouse, at mabibighani ka sa mainit at kaakit-akit na kapaligiran nito. Ang mga interior ay maingat na idinisenyo upang mapanatili ang rustikong kagandahan ng farmhouse, habang mainam na isinasama ang mga kontemporaryong elemento. Mula sa mga nakalantad na kahoy na beam hanggang sa stone fireplace, ang bawat detalye ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng kasaysayan at karakter.

Ipinagmamalaki ng inayos na farmhouse ang sapat na living space, kabilang ang maaliwalas na sala, kusinang kumpleto sa gamit, at maluluwag na kuwarto. Mayroon ding kaakit-akit na panlabas na patio kung saan maaari mong tikman ang isang tasa ng kape sa umaga habang inilulubog ang iyong sarili sa nakamamanghang tanawin.

Kung hinahangad mo ang isang mas simpleng buhay, malayo sa ingay at kasikipan ng lungsod, ang West Cork farmhouse na ito ang perpektong puhunan. Gusto mo mang magretiro sa katahimikan o naghahanap ng kaakit-akit na bahay-bakasyunan, nag-aalok ang property na ito ng walang katapusang mga pagkakataon upang lumikha ng mga pangmatagalang alaala.

FAQ:

Q: Magkano ang presyo ng West Cork farmhouse?

A: Ang farmhouse ay nagkakahalaga ng €345k.

Q: Ano ang lokasyon ng farmhouse?

A: Ang farmhouse ay matatagpuan sa magandang rehiyon ng West Cork.

Q: Nag-aalok ba ang farmhouse ng mga modernong amenities?

A: Oo, ang farmhouse ay nagtatampok ng napapanatiling pagkukumpuni na nagsasama ng mga modernong kaginhawahan habang pinapanatili ang rustikong kagandahan nito.

Q: Ang farmhouse ba ay napapaligiran ng kalikasan?

A: Oo, ang property ay matatagpuan sa gitna ng mga rolling hill at luntiang parang, na nagbibigay ng tahimik at magandang kapaligiran.