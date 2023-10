Isang Napakalaking Cryovolcanic Comet ang Pumutok sa Pangalawang pagkakataon

By

Isang cryovolcanic comet na pinangalanang 12P/Pons-Brooks, na humigit-kumulang kasing laki ng isang maliit na lungsod, ay nakaranas kamakailan ng pangalawang malaking pagsabog nito sa loob lamang ng apat na buwan. Ang mga pagsabog na ito ay kahawig ng malalaking sungay at sinasabayan ng paglabas ng yelo at gas.

Bilang isang cryovolcanic comet, ang 12P/Pons-Brooks ay may solidong nucleus na may diameter na humigit-kumulang 30 kilometro. Ang nucleus na ito ay binubuo ng pinaghalong yelo, alikabok, at gas na kilala bilang cryomagma. Nakapalibot sa nucleus ang malabong ulap ng gas na tinatawag na coma, na tumutulo mula sa loob ng kometa.

Ang mga pagsabog ng 12P/Pons-Brooks ay nangyayari kapag pinainit ng solar radiation ang core ng kometa, na nagdulot ng pagtaas ng presyon at marahas na pagsabog. Nagreresulta ito sa nagyeyelong materyal na kinunan sa kalawakan sa pamamagitan ng mga bitak sa shell ng nucleus.

Naobserbahan ng mga astronomo mula sa British Astronomical Association (BAA) ang pagsabog mula sa 12P/Pons-Brooks noong Oktubre 5. Ang kometa ay naging mas maliwanag dahil sa pinahusay na pagmuni-muni ng liwanag mula sa pinalawak na pagkawala ng malay nito. Nang sumunod na mga araw, lalong lumaki ang coma at nabuo ang natatanging “mga sungay” nito.

Ang kakaibang hugis ng koma ng kometa ay iniuugnay sa mga iregularidad sa nucleus. Habang umaagos ang gas palayo sa kometa, nakikipag-ugnayan ito sa mga protrusions sa nucleus, na hinuhubog ang coma sa kakaiba at kapansin-pansing mga paraan.

Sa kasalukuyan, ang 12P/Pons-Brooks ay lumilipat patungo sa panloob na solar system, na ang pinakamalapit na paglapit nito sa Earth ay naka-iskedyul para sa Abril 21, 2024. Ito ay makikita ng mata bago ito itulak sa panlabas na solar system at maging invisible hanggang 2095.

Ito ang ikalawang pagsabog ng 12P/Pons-Brooks sa parehong taon, kung saan ang nakaraang pagsabog ay naganap noong Hulyo 20. Ang kamakailang pagsabog ay mas matindi kaysa sa nauna, na nagpapataas ng posibilidad ng mas malalaking pagsabog sa hinaharap habang nagpapatuloy ang kometa upang sumipsip ng solar radiation.

