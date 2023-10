Ipinapakita ng Bagong Pananaliksik na 40% ng mga Indibidwal ang Pinipili na Manatiling Ignorante sa mga Bunga ng Kanilang mga Desisyon

By

Natuklasan ng isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Amsterdam na 40% ng mga indibidwal ang nagpasyang manatiling ignorante tungkol sa kung paano nakakaapekto ang kanilang mga desisyon sa iba, kadalasang ginagamit ang kawalan ng kamalayan na ito upang kumilos nang mas makasarili. Ang pag-uugaling ito, na tinutukoy bilang "sinasadyang kamangmangan," ay katulad ng mga mamimili na pumikit sa problemang pinagmulan ng mga produktong binibili nila.

Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng meta-analysis ng 22 pag-aaral sa pananaliksik na kinasasangkutan ng 6,531 kalahok. Sa mga pag-aaral na ito, ang ilang mga kalahok ay nalaman ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, habang ang iba ay may pagpipilian na matuto o manatiling mangmang. Natuklasan ng mga mananaliksik na kapag binigyan ng opsyon, 40% ng mga indibidwal ang piniling huwag malaman ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon.

Higit pa rito, ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang sinasadyang kamangmangan ay nauugnay sa isang pagbawas sa altruistic na pag-uugali. Ang mga kalahok na ginawan ng kamalayan sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon ay 15.6 na porsyento na mas malamang na kumilos nang bukas-palad kumpara sa mga taong piniling manatiling mangmang.

Ipinalagay ng mga mananaliksik na ang isang dahilan para sa sinasadyang kamangmangan ay maaaring ang pagnanais na mapanatili ang isang positibong pang-unawa sa sarili bilang isang altruistikong tao. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga kalahok na piniling malaman ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon ay 7 porsyentong puntos na mas malamang na kumilos nang bukas-palad, na nagmumungkahi na ang mga tunay na altruistikong indibidwal ay mas hilig na turuan ang kanilang sarili tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay liwanag sa pagkalat at nakakapinsalang epekto ng sinasadyang kamangmangan. Iminumungkahi nito na maraming mga gawa ng pinaghihinalaang altruismo ay maaaring higit na hinihimok ng mga panggigipit sa lipunan at imahe sa sarili kaysa sa isang tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Ang pag-unawa sa mga motibo sa likod ng sinasadyang kamangmangan ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga diskarte upang labanan ang pag-uugaling ito at magsulong ng mas matalinong paggawa ng desisyon.

Pinagmumulan:

American Psychological Association (APA)

University of Amsterdam