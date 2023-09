Natuklasan ng mga Siyentista ang mga Lihim ng Triple-Star System

Ang mga siyentipiko sa China ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pag-unawa sa pag-uugali ng mga triple-star system sa uniberso. Dahil sa inspirasyon ng nobelang "The Three-Body Problem" ni Liu Cixin, pinag-aralan ng mga mananaliksik ang GW Ori system, na binubuo ng tatlong bituin na matatagpuan mga 1,300 light years ang layo mula sa Earth. Gamit ang data mula sa Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ng NASA, napagmasdan ng mga siyentipiko ang pana-panahong pagbabago sa liwanag ng mga bituin at nakakuha ng insight sa geometric na istraktura at ebolusyon ng system.

Ang mga triple-star system ay karaniwan sa kalawakan, na may higit sa kalahati ng lahat ng mga bituin na may isa o higit pang mga kasosyo. Gayunpaman, ang mga sistemang ito ay mahirap obserbahan at unawain dahil sa kumplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bituin. Inaasahan ng mga mananaliksik na gumamit ng mas advanced na mga teleskopyo, kabilang ang paparating na China Space Station Telescope (CSST), upang higit pang pag-aralan at mas maunawaan ang mga sistemang ito.

Ang sistema ng GW Ori, na pinaniniwalaang isang milyong taong gulang pa lang, ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa pagbuo ng mga bituin at planeta. Natuklasan ng mga mananaliksik ang dalawang panandaliang signal na may mga rotational period na humigit-kumulang dalawa at tatlong araw, na katangian ng napakabatang bituin. Ang mga natuklasan ay pinasiyahan din ang posibilidad ng buhay na umiiral sa sistema, dahil ito ay masyadong bata para sa pagbuo ng buhay na naganap.

Ang gawain ng mga mananaliksik ay hindi lamang nagpapalawak sa aming pag-unawa sa mga triple-star system ngunit nagbibigay din ng daan para sa hinaharap na pag-aaral gamit ang mga advanced na teleskopyo tulad ng CSST. Sa higit na pag-unawa sa mga kumplikadong sistemang ito, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mga insight sa pagbuo at ebolusyon ng mga bituin, planeta, at potensyal na buhay mismo.

Pinagmumulan:

– Ang nobela ni Liu Cixin na “The Three-Body Problem”

– Science China Physics, Mechanics at Astronomy journal

– Data mula sa Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ng NASA

– Ang paparating na China Space Station Telescope (CSST)