Paglalahad ng Misteryo ng Isang Mahiwagang Bumagsak na Chinese Rocket sa Buwan

Noong nakaraang taon, nasaksihan ng buwan ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari nang ang isang bagay na gawa ng tao ay bumangga sa ibabaw nito, na bumubuo ng isang natatanging double crater. Ang paunang haka-haka ay umiikot sa posibilidad na ang bagay ay isang fragment ng isang SpaceX Falcon 9 rocket. Gayunpaman, ang mga kasunod na pagsisiyasat ay humantong sa mga siyentipiko na maniwala na ang bagay, na tinatawag na WE0913A, ay konektado sa Chang'e 5-T1 lunar mission ng China at maaaring isang itinapon na Chinese rocket booster.

Naintriga sa mahiwagang pag-crash na ito, isang pangkat ng mga eksperto mula sa mga iginagalang na institusyon gaya ng University of Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto, at ang Planetary Science Institute ay nagsimula sa isang misyon upang matuklasan ang katotohanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ground-based na teleskopyo, maingat nilang sinusubaybayan ang trajectory ng WE0913A at napagpasyahan na nagmula ito sa isang Chinese Long March rocket na na-deploy noong 2014 Chang'e 5-T1 mission.

Mas nakakaintriga, natuklasan ng kanilang pagsisiyasat ang mga pahiwatig na nagmumungkahi na ang inabandunang yugto ng rocket ay posibleng may dalang hindi natukoy na kargamento, na nagdaragdag ng karagdagang layer ng enigma sa insidente. Habang bumababa ang WE0913A patungo sa ibabaw ng buwan, nagpakita ito ng maayos na paggulong sa halip na ang inaasahang gumagalaw na paggalaw. Ipinalalagay ng mga eksperto na ang matatag na pag-ikot ng bagay ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang makabuluhang counterweight na nagbabalanse sa dalawang makina sa isang bahagi ng yugto ng rocket.

Ipinaliwanag ni Tanner Campbell, isang mag-aaral ng doktor mula sa Aerospace at Mechanical Engineering Department ng Unibersidad ng Arizona, "Nagsagawa kami ng pagsusuri sa balanse ng torque, na nagpakita na ang dami ng timbang na ito ay maaaring ilipat ang sentro ng grabidad ng rocket nang ilang pulgada—ito ay ' t halos sapat na upang isaalang-alang ang matatag na pag-ikot nito. Iyon ang nag-uudyok sa amin na isipin na tiyak na may mas naka-mount sa harap."

Higit pa rito, ang mga siyentipiko ay nabighani sa pagbuo ng kambal na mga crater na nagreresulta mula sa epekto ng Chinese rocket. Ang pagkakaroon ng dalawang magkaparehong laki ng mga bunganga, isang silangan na may sukat na humigit-kumulang 18 metro ang lapad at isang kanlurang isa na sumasaklaw ng mga 16 metro, ay nakapagtataka sa mga mananaliksik. Sinabi ni Campbell, "Alam namin na sa kaso ng Chang'e 5 T1, ang epekto nito ay halos diretso pababa, at upang makuha ang dalawang crater na iyon na halos magkapareho ang laki, kailangan mo ng dalawang halos pantay na masa na hiwalay sa isa't isa."

Sa huli, ang misteryo ng hindi nabunyag na kargamento ay nananatiling hindi nalutas, na nag-iiwan ng puwang para sa haka-haka at mapanlikhang haka-haka. Ang misteryosong pagbagsak ng Chinese rocket sa buwan ay nagsisilbing paalala ng mga misteryo at kababalaghan na naghihintay sa paggalugad sa loob ng ating cosmic neighborhood.

Q: Ano ang WE0913A?

A: WE0913A ay ang pagtatalaga na ibinigay sa isang bagay na gawa ng tao na bumagsak sa ibabaw ng buwan, na nag-iiwan ng kakaibang double crater.

Q: Aling misyon ang pinaniniwalaang konektado sa WE0913A?

A: Naniniwala ang mga siyentipiko na ang WE0913A ay konektado sa Chang'e 5-T1 lunar mission ng China.

T: Anong katibayan ang nagmumungkahi na ang WE0913A ay may dalang hindi nasabi na kargamento?

A: Ang maayos na rolling tumble na ipinakita ng WE0913A habang bumababa ito patungo sa ibabaw ng buwan ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang malaking counterweight na hindi sana sapat upang ipaliwanag ang matatag na pag-ikot nito.

Q: Ano ang kakaiba sa twin craters na nilikha ng Chinese rocket?

A: Ang kambal na mga crater ay humigit-kumulang sa parehong laki, na humantong sa mga siyentipiko na hulaan na ang epekto ay kinasasangkutan ng dalawang halos pantay na masa na pisikal na nahiwalay sa isa't isa.