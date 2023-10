Ang Chinese Fir ay may Pinakamataas na Carbon Sink Rate sa Middle Age, Napag-alaman ng Pag-aaral

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa South China Botanical Garden ay nagpakita na ang Chinese fir, na kilala rin bilang Cunninghamia lanceolata, ay may pinakamataas na carbon sink rate sa gitna ng edad nito. Ang pagtuklas na ito ay makabuluhan dahil ang Chinese fir ay malawakang ginagamit sa mga programa ng pagtatanim ng gubat sa katimugang Tsina, at ang pag-unawa sa kapasidad ng carbon sequestration nito ay makakatulong sa mga pagsisikap sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima.

Nakatuon ang pag-aaral sa isang sakahan sa kagubatan sa Lalawigan ng Guangdong, nangongolekta ng data sa imbakan ng carbon at kapasidad ng pagsamsam ng Chinese fir sa iba't ibang edad. Sinuri ng mga mananaliksik ang carbon stock sa iba't ibang bahagi tulad ng mga puno, understory, vegetation, litter, lupa, at ang buong ecosystem.

Ang mga resulta ay nagsiwalat na ang carbon stock ay tumaas nang malaki sa edad ng kagubatan, na ang kabuuang ecosystem carbon stock ay halos triple mula sa 129.11 megagrams bawat ektarya sa limang taong gulang hanggang 348.43 sa 60 taong gulang. Ang carbon sequestration rate ng Chinese fir ay nagpakita ng pangkalahatang pagtaas sa unang dalawang agwat ng edad, na tumataas sa hanay ng 15-20 taon, at pagkatapos ay bumababa sa kasunod na mga pagitan ng edad.

Napagpasyahan ng pag-aaral na ang carbon sequestration rate ng Chinese fir ay nakasalalay sa edad nito, na may pinakamataas na rate na nagaganap sa gitna ng edad nito na 15 hanggang 20 taon. Naniniwala ang lead researcher na si Liu Juxiu na ang mga natuklasang ito ay maaaring maging mahalaga para sa pambansang mga aksyon sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima at mga programa sa pagtatanim ng gubat.

Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Science of The Total Environment, ay nagbibigay-liwanag sa potensyal ng carbon sequestration ng Chinese fir at itinatampok ang papel nito sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. Nagbibigay ito ng mga kapaki-pakinabang na insight para sa mga gumagawa ng patakaran at mga organisasyong kasangkot sa mga pagsisikap sa pagtatanim ng gubat, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa edad ng mga puno sa pag-maximize ng mga benepisyo ng carbon sequestration.

Pinagmumulan:

– China Science Daily

– Agham ng Kabuuang Kapaligiran