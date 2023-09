Nakuha ng Bagong Wide-Field Telescope sa China ang Nakamamanghang Larawan ng Andromeda Galaxy

Inihayag kamakailan ng Tsina ang pinakabago nitong wide-field telescope, ang Wide Field Survey Telescope (WFST), na matatagpuan sa kabundukan ng lalawigan ng Qinghai. Sa diameter na 8.2 talampakan (2.5 metro), ang WFST ay ang pinakamalaking pasilidad ng survey ng time-domain sa Northern Hemisphere. Nilagyan ng 9k x 9k na mga mosaic na CCD detector, mayroon itong resolution na 9,000 pixels sa parehong horizontal at vertical axes, na nagbibigay-daan dito na kumuha ng mga detalyadong astronomical na imahe.

Sama-samang binuo ng Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng China at ng Purple Mountain Observatory (PMO) sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences (CAS), ang WFST ay naglalayong subaybayan ang mga partikular na bahagi ng kalangitan sa paglipas ng panahon, na tuklasin ang lumilipas na mga kaganapang pang-astronomiya tulad ng mga supernova at mga kaganapan sa pagkagambala ng tubig. Papataasin din nito ang mga kakayahan ng China sa malapit-Earth object monitoring at maagang babala.

Ang debut na imahe na inilabas ng WFST ay isang nakamamanghang larawan ng Andromeda galaxy, na nagpapakita ng malawak na larangan at mga kakayahan na may mataas na resolusyon. Ang mga advanced na tampok ng disenyo ng teleskopyo, tulad ng isang mahabang lens barrel upang bawasan ang stray light at isang mas maliit na light-blocking area para sa mas mataas na sensitivity, ay ginagawa itong maihahambing sa pinaka-advanced na international observation equipment.

Ang pagtatayo ng WFST ay nagsimula noong Hulyo 2019 malapit sa Lenghu Town, na matatagpuan sa isang talampas na may average na elevation na 13,120 ft. (4,000 metro) sa ibabaw ng antas ng dagat. Nag-aalok ang madiskarteng lokasyong ito ng maaliwalas na kalangitan sa gabi, matatag na kondisyon ng atmospera, tuyong klima, at minimal na polusyon sa liwanag.

Ang WFST ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagsulong para sa Chinese astronomy at itinatampok ang kadalubhasaan ng bansa sa larangan. Pinangalanan pagkatapos ng sinaunang pilosopong Tsino na si Mozi, na kilala rin bilang Micius, na nagsagawa ng mga maagang optical na eksperimento, ang teleskopyo ay nagpapakita ng domestic innovation at siyentipikong pag-unlad sa China.

Source:

– Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng Tsina

– Purple Mountain Observatory (PMO), Chinese Academy of Sciences (CAS)

– CCTV+