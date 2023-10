Ang “Great Green Wall” ng China ay Lumilikha ng Makabuluhang Carbon Sink, Natuklasan ng Pag-aaral

Ang Three-North Afforestation Program (TNAP) ng China, na kilala rin bilang "Great Green Wall," ay naging matagumpay sa paglaban sa desertification at pagpapabuti ng kapaligiran. Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Ecological Processes na isinagawa ng mga Chinese scientist mula sa Institute of Applied Ecology ng Chinese Academy of Sciences ay nagpapakita na ang TNAP ay lumikha din ng isang malaking carbon sink.

Ang TNAP, na sinimulan noong 1978, ay ang pinakamalaking proyekto sa pagpapanumbalik ng ekolohiya sa buong mundo at sumasaklaw sa tuyo at semi-arid na rehiyon ng hilagang-silangan, hilaga-gitnang, at hilagang-kanluran ng China. Gamit ang mga remote sensing na imahe, pati na rin ang mga field observation at national forest inventory data, tinantiya ng mga mananaliksik ang pagtaas ng carbon stocks sa biomass, lupa, at ang "ecological effect carbon," na tumutukoy sa carbon sequestration na nagreresulta mula sa pagbawas ng pagkawala ng lupa dahil sa pagtatanim ng gubat. .

Nalaman ng pag-aaral na ang kabuuang kagubatan sa mga lugar ng proyekto ng TNAP ay lumago mula sa humigit-kumulang 221,000 square kilometers noong 1978 hanggang sa humigit-kumulang 379,000 square kilometers noong 2017. Sa nakalipas na apat na dekada, ang TNAP ay nag-ambag sa isang carbon sink na 47.06 milyong tonelada ng carbon bawat taon. Higit pa rito, ang carbon sink sa aboveground at belowground na biomass ay tumaas mula 0.843 bilyong tonelada noong 1978 hanggang 2.08 bilyong tonelada noong 2017.

Itinatampok ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng "ecological effect carbon," na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 16% ng kabuuang pagtaas ng carbon sink. Iminumungkahi nito na ang mga epekto sa ekolohiya ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagtukoy ng pamamahagi ng mga stock ng carbon sa mga protektadong kagubatan. Binibigyang-diin ng pag-aaral na kapag tinatantya ang paglubog ng carbon at pagbuo ng mga modelong nauugnay sa carbon, ang mga benepisyo ng carbon sequestration mula sa ekolohikal na epekto ng pagtatanim ng gubat ay hindi dapat palampasin.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng benchmark para sa pagsusuri ng halaga ng mga pambansang proyekto sa pagpapanumbalik ng ekolohiya sa mga tuntunin ng kapasidad ng lababo ng carbon at pagtatasa ng pag-andar ng ecosystem. Ito ay nagpapakita ng makabuluhang epekto ng "Great Green Wall" ng China sa hindi lamang pagpapabuti ng kapaligiran kundi pati na rin sa pagpapagaan ng carbon dioxide emissions.

