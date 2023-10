Inimbitahan ng China ang Global Collaboration para sa International Lunar Research Station

Ang China ay nagpapaabot ng imbitasyon sa pandaigdigang komunidad ng kalawakan na makipagtulungan sa kanyang International Lunar Research Station (ILRS). Sa panahon ng International Astronautical Congress na ginanap sa Baku, Azerbaijan, si Li Guoping, ang Chief Engineer sa China National Space Administration (CNSA), ay nagbigay ng mga detalyadong insight sa ambisyosong paggalugad ng space exploration ng China.

Ang isa sa mga paparating na misyon ng China, ang Chang'e 6, ay naglalayong gumawa ng kasaysayan bilang unang lunar far side sample return mission. Naka-iskedyul para sa isang paglulunsad noong 2026, ang misyon na ito ay bubuo sa tagumpay ng misyon ng Chang'e 5 at may kasamang mga kontribusyon mula sa France, Italy, at European Space Agency (ESA). Ang Queqiao 2, na kilala rin bilang 'Magpie Bridge 2,' isang lunar orbiter, ay gaganap ng mahalagang papel sa pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng lunar lander at mission control.

Ang Chang'e 6 ay inaasahang makakakuha ng dalawang kilo ng lunar material, katulad ng mga nagawa ng hinalinhan nito. Bukod pa rito, ang misyon ng Chang'e 7, na binalak para sa 2026, ay tuklasin ang south pole ng Buwan. Maraming mga bansa ang nagsumite ng mga panukala upang mag-ambag ng mga internasyonal na kargamento sa misyon na ito, at kasalukuyang isinasagawa ang pagsusuri sa mga panukalang ito. Ang misyon ng Chang'e 8, na itinakda para sa paglulunsad sa 2028, ay ita-target din ang south pole ng Buwan at magsisilbing pangunahing misyon para sa pagtatatag ng ILRS.

Ang China ay aktibong naghahanap ng internasyonal na pakikipagtulungan para sa misyon ng Chang'e 8, na may humigit-kumulang 200 kilo ng kapasidad ng kargamento na nakatuon sa mga internasyonal na kargamento. Ang CNSA ay nag-iimbita ng mga panukala mula sa mga potensyal na collaborator. Higit pa rito, sinimulan ng China ang isang crewed lunar program na may layuning mapunta ang mga astronaut sa Buwan pagsapit ng 2030. Gumagawa ang CNSA ng isang heavy-lift na sasakyan sa paglulunsad upang suportahan ang gawaing ito.

Bilang karagdagan sa mga misyon sa buwan, pinlano ng China ang serye ng mga misyon ng Tianwen, kabilang ang pagbabalik ng sample ng asteroid, pagbabalik ng sample ng Mars, at paggalugad ng planeta. Binibigyang-diin ng China na ang data at mga sample na nakolekta mula sa mga misyon na ito ay magagamit sa pandaigdigang komunidad na siyentipiko para sa mga layunin ng pananaliksik.

Ang China ay nakikibahagi sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa at nagtatag ng mga pakikipagsosyo, kabilang ang isang kapansin-pansin sa Roscosmos. Ang pagbabahagi ng mga lunar sample na nakuha mula sa Chang'e 5 mission sa mga internasyonal na collaborator ay nagpapakita ng pangako ng China sa pakikipagtulungan. Ang programa ng IRLS, na pinasimulan ng mga siyentipikong Tsino, ay naglalayong magtatag ng mga pangmatagalang operasyon sa orbit ng buwan at sa ibabaw ng buwan. Kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang China sa mga bansa at internasyonal na organisasyon sa bilateral at multilateral na antas para sa proyekto ng IRLS.

Nag-aalok ang CNSA ng kakayahang umangkop sa mga kasosyo, na nagpapahintulot sa kanila na mag-ambag sa proyekto ayon sa kanilang mga kakayahan. Maaaring kabilang sa pakikipagtulungan ang pagbibigay ng mga payload o instrumento, pati na rin ang pakikilahok sa siyentipikong pananaliksik gamit ang data at mga sample na ibinalik mula sa mga misyon ng ILRS. Ang ILRS ay isang visionary project na sumasaklaw mula 2025 hanggang 2040, na nagpapakita ng dedikasyon ng China sa internasyonal na pakikipagtulungan sa lunar research at higit pa.

Pinagmumulan:

– [Pangalan ng Pinagmulan 1]

– [Pangalan ng Pinagmulan 2]