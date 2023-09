Inilunsad ng China ang Kumpetisyon sa Pangalanan ang Moon Spacecraft

By

Nananawagan ang China sa publiko na magmungkahi ng mga pangalan para sa dalawang spacecraft na gaganap ng mahalagang papel sa plano ng bansa na magpadala ng mga astronaut sa buwan bago ang 2030. Ang China Manned Space Agency (CMSA) ay nagpasimula ng isang kompetisyon, na nag-iimbita sa mga tao na magsumite ng mga pangalan para sa isang crewed moon lander at isang bagong henerasyong crew spacecraft.

Tinukoy ng CMSA na ang mga napiling pangalan ay dapat na sumasalamin sa mga pangunahing halaga at elemento na nauugnay sa paglipad sa kalawakan ng tao, pati na rin i-highlight ang kadalubhasaan ng China sa matalinong pagmamanupaktura. Ang kumpetisyon ay tatakbo hanggang ika-30 ng Setyembre, at ang ahensya ay mag-shortlist ng 10 mga pangalan pagkatapos ng paunang pagpili. Ang online na pagboto ay bubuksan para sa mga shortlisted na pangalan, kung saan ang huling pagpili ay ginawa ng isang review team na binubuo ng mga eksperto sa aerospace at literature.

Ang China ay nagsagawa na ng pagsubok ng bagong henerasyong crew spacecraft, na inaasahang sasailalim sa full test flight sa 2027 gamit ang Long March 10 rocket. Mas kaunting impormasyon ang makukuha tungkol sa lunar lander, ngunit ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ito ay tumitimbang ng humigit-kumulang 57,320 pounds at binubuo ng isang landing module at isang propulsion module. Ang lander na ito ay idinisenyo upang dalhin ang dalawang astronaut sa ibabaw ng buwan at pabalik sa orbit ng buwan.

Ang misyon ay mangangailangan ng dalawang paglulunsad ng Long March 10 rocket. Ang mga detalyadong animation na inilabas ng CMSA ay nakikita ang lander, spacecraft, at ang nilalayong pag-unlad ng misyon.

Ang inisyatiba na ito ay nagpapahintulot sa publiko na makilahok sa ambisyosong layunin ng bansa ng lunar exploration. Nilalayon nitong hikayatin at bigyang-inspirasyon ang mga tao ng Tsina, na itaguyod ang pakiramdam ng pambansang pagmamalaki at pagmamay-ari sa programang pangkalawakan. Ang kumpetisyon ay sumasalamin sa pangako ng China na isulong ang presensya nito sa paggalugad sa kalawakan at umaasa na makuha ang esensya ng mga tagumpay nito sa mga napiling pangalan.

Pinagmumulan:

– China Manned Space Agency (CMSA)