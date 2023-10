Misyon ng Bagong Buwan na Mangolekta ng Mga Sample mula sa Malayong Gilid ng Buwan

By

Ang paparating na misyon ng Chang'e 6 ng China na mangolekta ng mga sample mula sa malayong bahagi ng Buwan ay magdadala din ng kargamento mula sa Pakistan. Ang misyon, na itinakda para sa susunod na taon, ay nagtapos ng mga plano na isama ang ICUBE-Q cubesat satellite mula sa Pakistan sa orbiter nito, ayon sa pahayag ng gobyerno na inilabas noong Biyernes.

Ang pangunahing layunin ng misyon ng Chang'e 6 ay upang mangolekta ng mga sample mula sa malayong bahagi ng Buwan. Ang spacecraft ay binubuo ng isang orbiter, lander, ascender, at re-entry module. Ang nakaplanong landing site para sa spacecraft ay ang South Pole-Aitken Basin, kung saan mangongolekta ito ng mga sample ng alikabok at bato. Ang misyon na ito ay maaaring maging unang pagkakataon ng pagkolekta ng mga sample mula sa malayong bahagi ng Buwan, na nagbibigay ng mahahalagang insight at pagpapalawak ng ating kaalaman sa lunar.

Ang misyon ng Chang'e 6 ay magdadala ng kabuuang 10 kilo ng dayuhang kagamitan sa lander at orbiter nito. Kabilang dito ang mga siyentipikong instrumento mula sa France, Italy, at European Space Agency, bilang karagdagan sa Pakistani payload sa orbiter.

Kapansin-pansin na habang matagumpay na naibalik ng United States, ang dating Unyong Sobyet, at China ang mga lunar sample sa Earth, walang nakakuha ng mga sample mula sa malayong bahagi ng Buwan. Samakatuwid, ang misyong ito ay may malaking kahalagahan sa mga tuntunin ng siyentipikong paggalugad at pag-unawa.

Ang kamakailang misyon ng India, ang Chandrayaan 3, ay nakamit ang unang malambot na landing malapit sa lunar south pole. Ang Pragyan rover at ang Chang'e 4 mission's rover ng China ay parehong aktibong naggalugad sa lunar surface bago na-activate ng Indian space Research Organization ang sleep mode sa kanilang mga system. Ang mga pagsisikap ay ginagawa upang gisingin ang rover, ngunit sa ngayon, wala pang natatanggap na signal.

Sa pangkalahatan, ang misyon ng Chang'e 6 kasama ang pakikipagtulungan nito sa Pakistan ay nagdaragdag ng isang kapana-panabik na dimensyon sa lunar exploration at siyentipikong pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga sample mula sa malayong bahagi ng Buwan, ang mga siyentipiko ay magkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa rehiyong ito at pag-aralan ang komposisyon ng mga sample upang mapalawak ang ating kaalaman sa Buwan.

Pinagmumulan:

– Pahayag ng gobyerno

– artikulo ng Hindustan Times