Plano ng China na Palawakin ang Space Station nito habang ang ISS ay Malapit na sa Wakas ng Buhay

Nakatakdang palawakin ng China ang space station nito sa anim na modules sa mga darating na taon, na nag-aalok sa mga astronaut mula sa ibang mga bansa ng alternatibong plataporma para sa malapit-Earth mission habang papalapit ang International Space Station (ISS) sa pagtatapos ng operational lifespan nito. Ang China Academy of Space Technology (CAST) ay nag-anunsyo sa International Astronautical Congress na ang operational lifetime ng Chinese space station ay lalampas sa 15 taon, na mas mahaba kaysa sa naunang inanunsyo.

Ang Chinese space station, na kilala bilang Tiangong o Celestial Palace, ay ganap na gumagana mula noong huling bahagi ng 2022 at maaaring mag-host ng hanggang tatlong astronaut. Pagkatapos ng pagpapalawak sa anim na modules, magkakaroon ito ng mass na 180 metric tons, na gagawing 40% lang ng mass ng ISS. Gayunpaman, ang ISS, na nasa orbit sa loob ng mahigit dalawang dekada, ay inaasahang ma-decommission pagkatapos ng 2030. Nilalayon ng China na maging isang malaking kapangyarihan sa kalawakan sa parehong oras.

Ipinahayag ng China ang kanilang pagpayag na makipagtulungan sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanilang mga astronaut sa istasyon ng China. Noong nakaraang taon, iniulat na ilang bansa ang humiling na ipadala ang kanilang mga astronaut sa Tiangong. Gayunpaman, inihayag ng European Space Agency (ESA) ngayong taon na wala itong badyet o pampulitikang pag-apruba upang lumahok sa proyekto, na humahadlang sa mga adhikain ng China para sa diplomasya sa kalawakan.

Sa kabila ng mga hamon, sinasagisag ng Tiangong ang lumalagong impluwensya at kumpiyansa ng China sa mga pakikipagsapalaran nito sa kalawakan. Ito ay naging isang katunggali sa United States sa domain ng space exploration at pinagbawalan ng batas ng US sa anumang pakikipagtulungan sa NASA. Ang Russia, isang kalahok sa ISS, ay nagmungkahi din ng pagtatayo ng sarili nitong istasyon ng kalawakan sa pakikipagtulungan ng mga bansang BRICS.

Ang mga plano ng pagpapalawak ng China para sa istasyon ng kalawakan nito at ang ambisyon nitong maging isang pangunahing kapangyarihan sa kalawakan ay nagpapakita ng pangako nito sa mga pagsulong sa paggalugad sa kalawakan. Habang ang ISS ay malapit nang matapos ang buhay nito, ang China ay naglalayong magbigay sa mga astronaut mula sa ibang mga bansa ng alternatibong plataporma para sa malapit-Earth na mga misyon.

Kahulugan:

– ISS: International Space Station

– Tiangong: Chinese space station, kilala rin bilang Celestial Palace

– BRICS: Isang grupo na binubuo ng Brazil, Russia, India, China, at South Africa

