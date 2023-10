Inimbitahan ng China ang Internasyonal na Kooperasyon para sa Lunar Mission na Bumuo ng Permanenteng Tirahan

Inanunsyo ng China na bukas ito sa internasyonal na kooperasyon para sa paparating nitong misyon sa buwan, dahil sa layunin nitong maging isang malaking kapangyarihan sa kalawakan sa 2030. Ginawa ito ng China National Space Administration (CNSA) sa 74th International Astronautical Congress, na nag-aanyaya mga bansa at organisasyon na lumahok sa misyon nitong Chang'e-8. Layunin ng misyon na magtatag ng permanenteng tirahan sa south pole ng buwan.

Sa ilalim ng "mission-level" na kooperasyon, ang China at ang mga internasyonal na kasosyo nito ay magkakaroon ng pagkakataon na ilunsad at patakbuhin ang kanilang spacecraft, makisali sa mga pakikipag-ugnayan ng spacecraft-to-spacecraft, at magkasamang galugarin ang lunar surface. Inaanyayahan din ang mga internasyonal na kasosyo na independiyenteng mag-deploy ng kanilang sariling mga module kapag dumaong na ang Chinese spacecraft.

Ang mga interesadong partido ay kinakailangang magsumite ng sulat ng layunin sa CNSA bago ang ika-31 ng Disyembre. Gagawin ang huling pagpili ng mga panukala sa Setyembre 2024. Susundan ng misyon ng Chang'e-8 ang misyon ng Chang'e-7 na itinakda para sa 2026, na maghahanap ng mga mapagkukunang lunar sa south pole ng buwan. Ang parehong mga misyon ay maglalatag ng batayan para sa pagtatayo ng International Lunar Research Station (ILRS) na pinamumunuan ng China.

Ang China, na kamakailan ay nag-deploy ng uncrewed probe sa buwan noong 2020, ay nagpaplano na magpadala ng isa pang Chang'e-6 probe sa malayong bahagi ng buwan sa unang kalahati ng 2024 upang kunin ang mga sample ng lupa. Ang pinakalayunin ay mapunta ang mga astronaut sa buwan sa 2030.

Samantala, layunin ng programang Artemis ng NASA na ibalik ang mga astronaut ng US sa ibabaw ng buwan sa Disyembre 2025. Gayunpaman, ipinagbabawal ang NASA na makipagtulungan sa China, direkta o hindi direkta, dahil sa batas ng US. Ang Artemis 3 mission sa 2025 ay makikita ang dalawang US astronaut na dumaong sa south pole ng buwan, isang lugar na hindi pa ginagalugad ng mga tao. Ang mga crewed Artemis 4 at 5 na misyon ay pinlano para sa 2027 at 2029, ayon sa pagkakabanggit.

Kapansin-pansin na noong Setyembre, 29 na bansa ang lumagda sa Artemis Accords, isang kasunduan na binuo ng NASA at ng US State Department upang magtatag ng mga alituntunin para sa pag-uugali sa kalawakan at sa ibabaw ng buwan. Kapansin-pansin, ang China at Russia ay hindi lumagda sa kasunduang ito. Kasalukuyang nakakuha ang China ng partisipasyon mula sa Russia at Venezuela para sa programa nitong lunar station.

Sa buod, ang imbitasyon ng Tsina para sa pandaigdigang kooperasyon sa kanyang misyon na Chang'e-8 ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa ambisyon nitong maging isang malaking kapangyarihan sa kalawakan. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang mga bansa, nilalayon ng misyon na magtatag ng permanenteng tirahan sa south pole ng buwan, na nagbibigay daan para sa pagtatayo ng International Lunar Research Station noong 2030s. Habang ang timeline ng China ay nakaayon sa programang Artemis ng NASA, ang mga pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang ahensya ng kalawakan ay pinaghihigpitan dahil sa batas ng US.