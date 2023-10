Inihayag ng China ang Mga Ambisyoso na Plano sa Space sa Hinaharap Kasama ang Lunar Sample Return Mission

Si Li Guoping, Chief Engineer sa China National Space Administration (CNSA), ay nagbahagi ng mga detalye tungkol sa hinaharap na mga plano sa kalawakan ng China sa International Astronautical Congress. Ang Chang'e 6 mission ng China ay naka-iskedyul para sa 2026 at naglalayong maging unang sample return mission mula sa malayong bahagi ng buwan. Ang misyon na ito ay susuportahan ng Queqiao 2 satellite, na magsisilbing data relay para sa lunar lander. Ang Chang'e 6 mission ay inaasahang magbabalik ng dalawang kilo ng lunar material, katulad ng Chang'e 5 mission.

Ang misyon ng Chang'e 7, na binalak din para sa 2026, ay tutungo sa timog na poste ng Buwan. Nakatanggap ang China ng mga panukala mula sa walong bansa para sa mga internasyonal na kargamento sa misyong ito. Ang misyon ng Chang'e 8, na naka-iskedyul para sa 2028, ay magsisilbing pathfinder para sa International Lunar Research Station (ILRS) na nilalayon ng China na itatag sa paligid ng south pole ng Buwan. Ang misyon ng Chang'e 8 ay naglaan ng 200 kilo ng kapasidad ng payload para sa mga internasyonal na kargamento.

Bilang karagdagan sa mga misyon na ito, sinimulan ng China ang isang crewed lunar program na may target na mapunta ang mga astronaut sa Buwan pagsapit ng 2030. Nagpaplano din ang bansa ng mga asteroid sample return mission (Tianwen-2), Mars sample return missions (Tianwen-3), at isang planetary exploration mission sa Jupiter (Tianwen-4). Binigyang-diin ni Guoping na ang data at mga sample mula sa mga misyon na ito ay ibabahagi sa pandaigdigang komunidad na siyentipiko para sa mga layunin ng pananaliksik.

Mahigpit na nakikipagtulungan ang China sa ibang mga bansa, kabilang ang Roscosmos, tungo sa pagtatatag ng ILRS. Nagbahagi na ang bansa ng mga sample mula sa Chang'e 5 mission sa mga internasyonal na collaborator. Nilalayon ng IRLS na magbigay ng pangmatagalang matatag na operasyon para sa mga payload at spacecraft sa parehong orbit ng buwan at sa ibabaw ng buwan. Ang China ay aktibong naghahanap ng pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng kalawakan at tinatanggap ang kanilang pakikilahok sa iba't ibang antas ng pakikipagtulungan, mula sa pagbibigay ng mga payload at instrumento hanggang sa pagsusuri ng data at mga sample.

Ang ILRS ay isang pangmatagalang proyekto na binalak mula 2025 hanggang 2040, at kasalukuyang nakikipag-negosasyon ang China sa iba't ibang bansa at internasyonal na organisasyon upang gawing realidad ang programa.

Pinagmumulan:

– International Astronautical Congress sa Baku, Azerbaijan

– China National Space Administration