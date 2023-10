Chandrayaan-3: Ang Vikram lander ay lumampas sa mga inaasahan sa matagumpay na eksperimento sa hop

By

Ang direktor ng proyekto ng Chandrayaan-3, si P Veeramuthuvel, ay nagsiwalat na ang eksperimento ng hop ng Vikram lander sa Buwan ay hindi orihinal na pinlano ng Indian Space Research Organization (ISRO). Gayunpaman, ang impromptu na maniobra na ito ay nalampasan ang mga layunin ng misyon at nakolekta ang mahalagang data sa loob ng 14 na araw na misyon nito sa Buwan.

Sa panahon ng eksperimento sa hop, pinaandar ng Vikram lander ang mga makina nito, pinataas ang sarili nito ng humigit-kumulang 40 sentimetro bago ligtas na lumapag nang 30 hanggang 40 sentimetro ang layo mula sa orihinal na lokasyon nito. Ang matagumpay na demonstrasyon na ito ay nagpakita ng kakayahan ng spacecraft na lumipad mula sa ibabaw ng Buwan, na nagbibigay daan para sa hinaharap na advanced na paggalugad sa kalawakan.

Bago ang simula ng lunar night, ang lander at rover ay nagsagawa ng mahahalagang eksperimento at nangalap ng mahahalagang impormasyon. Sinabi ni Veeramuthuvel na ang mga layunin ng misyon ay hindi lamang natugunan ngunit lumampas sa mga inaasahan. Ang layuning pang-agham ay ganap na natupad, na nag-iiwan sa koponan at pamunuan ng ISRO na nasiyahan.

Ang Chandrayaan-3 ay inilunsad noong Hulyo 14, 2023, mula sa Satish Dhawan Space Center. Matapos pumasok sa lunar orbit noong Agosto 5, matagumpay na nakarating ang lander malapit sa lunar South Pole noong Agosto 23. Dahil sa tagumpay na ito, naging ikaapat na bansa ang India na dumaong sa Buwan at ang unang nakarating nito malapit sa lunar South Pole.

– India Ngayon