Indian Space Research Organization Naghihintay sa Sunrise para sa Komunikasyon sa Chandrayaan-3

Ang Indian Space Research Organization (Isro) ay sabik na inaasahan ang pagsikat ng araw sa lunar south pole, dahil ito ay magbibigay-daan sa kanila na magtatag ng komunikasyon sa Vikram lander at Pragyan rover ng kanilang Chandrayaan-3 mission. Ang lunar duo ay nasa sleep mode sa nakalipas na 15 araw dahil sa lunar night, ngunit sa pagdating ng sikat ng araw sa Shiv Shakti point, inaasahang bubuti ang kanilang mga kondisyon sa pagpapatakbo.

Ipinahayag ng mga opisyal ng Isro na umaasa silang muling maitatag ang komunikasyon sa lander at rover ngayong naganap na ang pagsikat ng araw sa landing site. Ito ay isang mahalagang sandali para sa misyon, dahil ang init na ibinibigay ng araw ay kinakailangan para gumana ang lander at ang rover.

Ang misyon ng Chandrayaan-3 ay inilunsad noong Hulyo 14, 2023, at nakamit na ang mga makabuluhang milestone. Ginawa nitong ika-apat na bansa ang India na matagumpay na nakarating sa buwan at ang unang nakarating nito malapit sa lunar south pole. Ang pangunahing layunin ng misyon ay upang galugarin ang siyentipikong nakakaintriga na rehiyon na ito, na pinaniniwalaang naglalaman ng malaking halaga ng frozen na tubig.

Ang Vikram lander at Pragyan rover ay nagsasagawa ng iba't ibang mga eksperimento mula noong sila ay lumapag noong Agosto 23. Sinukat nila ang mga densidad ng elektron sa ionosphere ng Buwan at kumuha ng mga pagbabasa ng temperatura ng ibabaw ng buwan. Nakuha pa ng rover ang unang larawan ng lander sa ibabaw ng buwan.

Gayunpaman, ang lunar night ay huminto sa operasyon dahil ang mga baterya ng mga sasakyan, na pinapagana ng solar, ay hindi sapat na lakas upang panatilihing tumatakbo ang kanilang mga system nang walang sikat ng araw. Umaasa si Isro na sa pagsisimula ng pagsikat ng araw, maipagpapatuloy ng misyon ang groundbreaking na paggalugad nito kung nakaligtas ang electronics sa malamig na gabi.

Kung matagumpay na muling itatag ni Isro ang komunikasyon sa Vikram at Pragyan, ito ay magiging isang kahanga-hangang tagumpay, na nagpapakita ng kanilang katatagan at teknolohikal na kahusayan sa larangan ng paggalugad sa kalawakan. Ang pagsikat ng araw sa Shiv Shakti point ay may potensyal na markahan ang simula ng isang bagong kabanata sa lunar exploration.

