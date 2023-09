Chandrayaan-3: Mga Inaasahan at Potensyal na Pagtuklas mula sa Vikram Lander at Pragyan Rover

Habang hinihintay ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang paggising ng Vikram lander ng Chandrayaan-3 at Pragyan rover, may mga pangunahing takeaway na inaasahan sa sandaling simulan nilang suriin ang data na nakolekta. Ang mga natuklasan na ito ay may potensyal na magbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa lunar na lupa, na maaaring makinabang sa hinaharap na mga misyon sa Buwan, kabilang ang mga may kinalaman sa paggalugad ng tao.

Ang Vikram lander at Pragyan rover ay inilagay sa sleep mode ng ISRO at inaasahang magising sa Setyembre 22. Binanggit ng Chairman ng ISRO, S Somnath, na ang mga panghuling pagsusuri sa gawi ng mga system ay maaari lamang gawin pagkatapos nilang magising. Bagama't isang malaking halaga ng data ang nakolekta, ang pagsusuri at interpretasyon ng mga resulta ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit na ilang taon.

Sinabi ni Anil Bharadwaj, Direktor ng Physical Research Laboratory (PRL), na kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral ng iba't ibang mga parameter, tulad ng mga tampok sa ibabaw, temperatura, elementong komposisyon, aktibidad ng seismic, at mga kondisyon sa ibabaw ng lupa. Ang mga obserbasyon na ginawa ng mga instrumento ay may potensyal na magbigay ng mga bagong insight sa lunar topsoil. Ang mga landas ng paggalaw ng rover, na nakikita sa mga larawang nakunan ng mga instrumento, ay nagpapahiwatig ng maluwag na lupa, na may mga grooves na halos isang sentimetro ang lalim at ang mga lander legs ay lumulubog sa ibabaw. Habang lumalalim ang misyon sa lunar na lupa, inaasahang magiging mas compact ito.

Ang Chandrayaan-3, ang ikatlong misyon ng ISRO sa buwan, ay inilunsad noong Hulyo 14 mula sa Satish Dhawan Space Center sa Sriharikota. Nilalayon ng misyon na bumuo at magpakita ng mga bagong teknolohiya na kinakailangan para sa mga misyon sa pagitan ng planeta. Ang katutubong Lander module (LM), Propulsion module (PM), at Rover ay nilagyan ng mga advanced na instrumento upang mangalap ng data tungkol sa ibabaw at kapaligiran ng Buwan.

Sa pangkalahatan, ang data na nakolekta nina Vikram at Pragyan ay may potensyal na mag-ambag sa mga pagsulong sa siyensya at magbukas ng mga pintuan para sa karagdagang paggalugad, hindi lamang sa Buwan kundi pati na rin para sa hinaharap na mga misyon ng tao sa kalawakan.

