Ipinagpapatuloy ng ISRO ang Pagsusubok na Makipag-ugnayan sa Lander at Rover ni Chandrayaan-3

Inihayag ng Indian Space Research Organization (ISRO) na maghihintay ng isa pang 14 na araw upang makipag-ugnayan sa Vikram lander at Pragyan rover ng Chandrayaan-3 mission. Ipagpapatuloy ng organisasyon ang pagsisikap nitong buhayin ang lander at rover hanggang sa susunod na paglubog ng araw sa Buwan, na naka-iskedyul para sa Oktubre 6. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng ISRO, S Somnath, na hindi tiyak kung kailan maitatag ang pakikipag-ugnayan sa mga instrumento. ng Chandrayaan-3.

Ang pangunahing hamon para sa lander at rover ay ang muling paganahin pagkatapos makatiis ng mga temperatura na kasingbaba ng -200 degrees Celsius. Kung ang mga onboard na instrumento ay makaligtas sa matinding lamig sa Buwan, maaari silang mabuhay muli at magpatuloy sa kanilang misyon na mangalap at magpadala ng impormasyon mula sa lunar surface para sa susunod na labing-apat na araw.

Ang karagdagang pagsubok ay ginawa sa rover module ng Chandrayaan-3, at ito ay ganap na nasubok. Ang pagkakatulad ng disenyo sa pagitan ng Pragyan at Vikram ay nagbibigay-daan para sa mga pagsubok na nagtrabaho para sa Pragyan na maging naaangkop din sa Vikram. Pinapataas nito ang posibilidad ng matagumpay na muling pagkabuhay ng lander at rover.

Pagkatapos magsagawa ng mga eksperimento mula Agosto 23 hanggang Setyembre 4, ang mga module ng rover at lander ng Chandrayaan-3 ay inilagay sa isang dormant na estado upang mapaglabanan ang sobrang lamig na mga kondisyon sa south pole ng Buwan.

Ang muling pagbuhay sa lander at rover ay magiging makabuluhan hindi lamang para sa pagpapatuloy ng kanilang misyon, kundi para din sa karagdagang impormasyon na maaari nilang matipon sa pamamagitan ng mga susunod na eksperimento. Ang pagkumpirma sa pagkakaroon ng tubig sa Buwan ay magiging isang mahalagang pagtuklas.

Pinagmumulan:

– Hindustan Times

- Live na Mint