Chandrayaan-3 Mission Fading as Lunar Night Approach

Habang papalapit ang lunar night, ang pag-asa na muling buhayin ang Chandrayaan-3 mission ng India ay nawawala. Ang spacecraft, na binubuo ng Vikram lander at Pragyan rover, ay nasa sleep mode mula noong Setyembre 2. Sa kabila ng mga pagtatangka na muling kumonekta sa lander at rover duo, walang pag-unlad na nagawa mula nang bumalik ang sikat ng araw sa Shiv Shakri Point. Gayunpaman, sa pagsisimula ng lunar night sa Setyembre 30, ang mga pagkakataon na muling maitatag ang komunikasyon ay lumiliit.

Ang lunar night ay tumatagal ng humigit-kumulang 14 na araw ng Earth at nagdudulot ng matinding lamig at ganap na kadiliman sa ibabaw ng buwan. Ang mga temperatura ay maaaring bumaba hanggang sa minus 180 degrees Celsius, na ginagawang imposible para sa anumang teknolohiya na gumana. Nagdudulot ito ng malaking problema para sa Vikram lander at Pragyan rover, dahil umaasa sila sa sikat ng araw upang gumana. Ang Indian Space Research Organization (ISRO) ay dati nang nagpahayag ng pag-asa na ang spacecraft ay makakaligtas sa malupit na kondisyon ng lunar night. Sa kasamaang palad, habang papalapit ang gabi, ang mga pag-asa na ito ay lumiliit.

Ang Chandrayaan-3, ang ambisyosong misyon sa paggalugad ng buwan ng India, ay matagumpay na nakarating sa Buwan noong Agosto 23. Simula noon, ang misyon ay naging walang kapintasan sa pagpapatupad nito, na kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay para sa programa sa espasyo ng India. Gayunpaman, ang Vikram lander o ang Pragyan rover ay hindi idinisenyo upang bumalik sa Earth. Bagama't ang misyon ay una nang binalak sa loob lamang ng 14 na araw ng Daigdig, ang ISRO ay umaasa ng muling pagkabuhay.

Sa kabila ng nawawalang pag-asa, ang misyon ng Chandrayaan-3 ay nakapagbigay na ng mahalagang data tungkol sa ibabaw ng buwan. Ang payload ng APXS na nasa rover ay nakakita ng pagkakaroon ng mga menor de edad na elemento, habang kinumpirma ng LIBS ang pagkakaroon ng Sulphur. Ang mga natuklasang ito ay walang alinlangan na makatutulong sa ating pag-unawa sa Buwan at sa komposisyon nito.

Pinagmulan: [The Times of India](example.com)