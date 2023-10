Hinahamon ng Bagong Katibayan ang Mga Tradisyonal na Tungkulin ng Kasarian ng Hunter-Gatherer

Ang kamakailang pananaliksik na isinagawa ng propesor ng antropolohiya na si Sarah Lacy mula sa Unibersidad ng Delaware ay hinahamon ang matagal nang paniniwala na ang mga lalaki ay mga mangangaso at ang mga babae ay mga mangangalakal noong sinaunang panahon. Si Lacy at ang kanyang kasamahan na si Cara Ocobock mula sa Unibersidad ng Notre Dame ay nirepaso ang arkeolohikong ebidensya at literatura mula sa panahon ng Paleolithic at nakahanap ng kaunting suporta para sa paniwala na ang mga tungkulin ay partikular na itinalaga sa bawat kasarian. Natuklasan din nila na ang mga babae ay pisikal na may kakayahang manghuli at may mga halimbawa ng pagkakapantay-pantay para sa parehong kasarian sa mga sinaunang kasangkapan, diyeta, sining, libing, at anatomya.

Direktang sumasalungat ang pananaliksik nina Lacy at Ocobock sa teorya ng “Man the Hunter,” na unang pinasikat noong 1968 ng mga antropologo na sina Richard B. Lee at Irven DeVore. Iminumungkahi ng teorya na ang pangangaso ay may mahalagang papel sa ebolusyon ng tao at ang lahat ng mga mangangaso ay lalaki. Iniuugnay ni Lacy ang malawak na pagtanggap ng teoryang ito sa bias ng kasarian at umaasa na ang kanyang mga natuklasan ay magiging default na diskarte para sa pananaliksik sa hinaharap.

Sinaliksik din ng pangkat ng pananaliksik ang anatomical at physiological na pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae upang matukoy kung ang mga salik na ito ay humadlang sa mga kababaihan sa pangangaso. Nalaman nila na habang ang mga lalaki ay may kalamangan sa mga aktibidad na nangangailangan ng bilis at kapangyarihan, ang mga babae ay may kalamangan sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagtitiis. Ang parehong hanay ng mga aktibidad ay mahalaga sa pangangaso noong sinaunang panahon. Itinampok din ng koponan ang papel ng estrogen, na mas kitang-kita sa mga kababaihan, sa pagbibigay ng kalamangan na ito.

Hinahamon ng bagong pananaliksik na ito ang mga matagal nang paniniwala tungkol sa mga tungkulin ng kasarian sa mga sinaunang lipunan at binibigyang-diin ang pangangailangan para sa karagdagang paggalugad ng buhay ng mga unang tao, partikular na ang mga kababaihan. Naniniwala si Lacy na ang ideya ng flexibility at shared labor sa maliliit na komunidad ay dapat ang default na palagay kapag nag-aaral ng mga prehistoric na lipunan.

