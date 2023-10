Natuklasan ng Eksperimento ng NA64 ang Pambihirang tagumpay sa Paghahanap ng Madilim na Bagay

Ang NA64 na eksperimento sa CERN ay gumagawa ng mga makabuluhang hakbang sa paghahanap ng dark matter, partikular sa loob ng mga thermal dark matter na modelo na kinasasangkutan ng mga sub-GeV na particle. Sa isang kamakailang publikasyon sa APS Physical Review Letters, ang eksperimento ay nagsiwalat ng isang groundbreaking na pagtuklas: ang pagkakakilanlan ng isang pakikipag-ugnayan na pinamagitan ng mailap na madilim na photon A0.

Ang madilim na bagay, isang hindi nakikitang nilalang na bumubuo ng malaking bahagi ng masa ng uniberso, ay nananatiling isang misteryosong palaisipan sa larangan ng agham. Ang mga modelo ng thermal dark matter, lalo na ang mga nagtatampok ng mga sub-GeV na particle, ay lumitaw bilang nakakahimok na mga kandidato sa paghahanap na malutas ang enigma na ito.

Ayon sa mga modelong ito, ang madilim na bagay at ordinaryong bagay ay dating nasa thermal equilibrium, na kapwa neutralisahin sa katumbas na mga rate. Gayunpaman, habang ang uniberso ay lumawak at lumalamig, ang ekwilibriyong ito ay nagambala, na nag-iiwan ng isang labi ng density ng dark matter. Upang mas maunawaan ang sitwasyong ito, kailangan ang isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan na nag-uugnay sa dark matter at karaniwang mga particle ng modelo.

Sa kaibuturan ng pakikipag-ugnayang ito ay namamalagi ang madilim na photon A0, na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng madilim na bagay χ at ordinaryong bagay. Ang pakikipag-ugnayan ay nakasalalay sa kinetic mixing term (ϵ/2)F0μνFμν, kung saan kinakatawan ng Fμν at F0μν ang mga stress tensor ng photon at dark photon field, at ang ϵ ay kumakatawan sa lakas ng paghahalo.

Ang dark photon A0, na nauugnay sa kusang sira na UD(1) gauge group, ay may dark coupling strength eD. Ang pagkabit na ito ay ipinahayag bilang Lint = -eDA0μJμD, na may JD na kumakatawan sa kasalukuyang madilim na bagay. Bilang karagdagan, ang termino ng paghahalo ay nagdudulot ng interaksyon na Lint = ϵeA0μJμem sa pagitan ng A0 at ng electromagnetic current na Jμem, kung saan ang e ay kumakatawan sa electromagnetic coupling.

Ang pag-unawa sa mga masalimuot na koneksyon na ito ay mahalaga dahil sila ay bumubuo ng pundasyon para sa pag-alis ng mga misteryo ng madilim na bagay at ang pakikipag-ugnayan nito sa karaniwang modelo ng particle physics.

Upang i-navigate ang mga intricacies ng thermal scalar at fermionic dark matter na mga modelo, dapat na maingat na pag-aralan ng mga mananaliksik ang espasyo ng parameter. Nangangailangan ito ng paggalugad sa hinulaang pag-iral ng mga sub-GeV χ na mga particle, na maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo: scalar, Majorana, o pseudo-Dirac na mga particle, lahat ay pinagsama sa madilim na photon A0.

Ang pagtukoy sa mga value ng parameter na tumutukoy sa annihilation cross-section, ang relic dark matter density, at ang dark coupling strength αD ay mahalaga sa paggalugad na ito. Ang mga parameter na ito ay nagbibigay ng mga insight sa interplay sa pagitan ng paghahalo ng dark photon na ϵ at ng coupling αD, na nagbibigay liwanag sa kalikasan ng dark matter.

Ang NA64 na eksperimento sa CERN ay nasa unahan ng paghahanap para sa sub-GeV dark matter. Sa pamamagitan ng mga banggaan sa pagitan ng 100 GeV electron at isang aktibong target, ang eksperimentong ito ay naglalayong alisan ng takip ang mga lihim ng sub-GeV dark matter. Kasama sa pang-eksperimentong setup ang mga scintillator counter, magnetic spectrometer, calorimeter, at iba't ibang detector na idinisenyo upang tukuyin at kilalanin ang mga particle.

Ang magnetic spectrometer ay isang mahalagang bahagi na nagbibigay-daan para sa tumpak na muling pagtatayo ng momentum ng papasok na elektron na may kahanga-hangang 1% na katumpakan. Kasama ng mga detector tulad ng Micromegas at straw-tube chamber, ang eksperimento ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa mga pakikipag-ugnayan ng particle.

Gayunpaman, ang paghahangad ng sub-GeV dark matter ay may kasamang mga hamon, lalo na sa pagharap sa mga background signal na maaaring makakubli sa mga gustong tuklasin. Kabilang sa mga pinagmumulan ng background na ito ang mga pagkalugi sa dimuon, maling pagkaka-tag ng μ, π, K decays, pagtakas sa mga neutral, at punchthrough ng mga neutral na hadron. Gumagamit ang mga mananaliksik ng mga makabagong diskarte upang pagaanin ang mga signal sa background na ito, gamit ang pamantayan sa pagpili na sinusuportahan ng mga simulation at pagsusuri ng data upang matukoy at tanggihan ang mga hindi gustong signal.

Ang pagtatasa ng istatistika ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghahanap para sa pag-unawa sa madilim na bagay. Sa pamamagitan ng mga advanced na diskarte, natukoy ng mga mananaliksik ang mga pinakamataas na limitasyon sa lakas ng paghahalo ϵ, na nagbibigay-liwanag sa mahahalagang insight. Ang mga resulta ng eksperimento sa NA64 ay nagtatag ng 90% na mga limitasyon sa pagbubukod sa antas ng kumpiyansa para sa ϵ, na nagpapakita ng masalimuot na kaugnayan sa pagitan ng ϵ at ng A0 mass. Ang mga resultang ito ay may potensyal na baguhin ang aming pag-unawa sa dark matter, na nagbubukas ng mga bagong paraan para sa paggalugad at pananaliksik.

Ang mga implikasyon ng mga natuklasan ng eksperimento sa NA64 ay lumampas sa laboratoryo, na nag-aalok ng mga hadlang sa mga modelo ng thermal dark matter. Ang mga plane ng parameter para sa mga low-mass dark matter particle (y; mχ) at (αD; mχ) ay nagbibigay ng mga insight sa mga hamon na kinakaharap ng ilang sitwasyon ng dark matter at nag-uudyok sa karagdagang paggalugad.

Sa bawat pambihirang tagumpay, papalapit tayo sa paglutas ng palaisipan ng madilim na bagay at pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa uniberso.

Source:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.