Ang Nakakagulat na Heat at Chemical Composition ng 'Teenage' Galaxies

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinamunuan ng isang pangkat ng mga astrophysicist mula sa Northwestern University, gamit ang James Webb Space Telescope (JWST), ng NASA, ay nagsiwalat ng mga kapana-panabik na pananaw sa mundo ng mga kalawakan sa panahon ng kanilang mga 'teenage' years. Ang mga natuklasang ito, na inilathala sa The Astrophysical Journal Letters, ay nagbigay-liwanag sa kemikal na komposisyon ng mga kalawakan sa kanilang mga yugto ng pagbuo, na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa ebolusyon ng uniberso.

Nakatuon ang mga mananaliksik sa mga kalawakan na lumitaw dalawa hanggang tatlong bilyong taon pagkatapos ng kapanganakan ng uniberso, sa panahon ng kanilang yugto ng pagdadalaga. Ang partikular na yugtong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas mataas na temperatura at isang hindi inaasahang presensya ng mabibigat na elemento, kabilang ang nickel—isang elemento na karaniwang mahirap tuklasin. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa pagkakaroon ng nickel at iba pang elemento, ang pag-aaral ay nag-aalok ng mahalagang impormasyon tungkol sa galactic evolutionary process.

Pinangunahan ni Allison Strom, isang assistant professor ng physics at astronomy sa Northwestern University, ang komprehensibong pag-aaral ay naglalayong maunawaan ang mga pagbabago at paglago na nararanasan ng mga kalawakan sa buong 14 bilyong taong kasaysayan ng uniberso.

Pinangalanan pagkatapos ng iginagalang na astronomer na si Cecilia Payne-Gaposchkin, ang CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey ay gumagamit ng JWST para suriin ang spectral light na ibinubuga ng malalayong galaxy. Ang pagsusuri sa "chemical DNA" na ito ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na makakuha ng insight sa mga yugto ng pag-unlad ng mga galaxy at gumawa ng mga hula tungkol sa kanilang ebolusyon sa hinaharap. Ang pananaliksik ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng isang holistic na pag-unawa ng galaxy maturation sa paglipas ng panahon.

Upang maisagawa ang pag-aaral, napagmasdan ng koponan ang 33 malalayong kalawakan sa loob ng 30 oras. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data mula sa 23 sa mga kalawakan na ito, lumikha sila ng isang pinagsama-samang larawan na nagpahusay sa kanilang pang-unawa sa mga celestial na katawan na ito. Ang pinagsama-samang spectra ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng ilang elemento, tulad ng hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, silicon, sulfur, argon, at kapansin-pansin, nickel.

Ang isa sa mga pangunahing pagtuklas ng pag-aaral ay ang mga teenage galaxies na ito ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang mataas na temperatura, na lumalagpas sa 13,350 degrees Celsius (24,062 degrees Fahrenheit). Ang mga temperaturang ito ay higit na lumalampas sa karaniwang nakikita sa mga kalawakan, na binibigyang-diin ang natatanging kemikal at pisikal na katangian ng mga kalawakan sa panahon ng kanilang pagbibinata.

Sinusuportahan ng NASA, Pittsburgh Foundation, at Research Corporation para sa Scientific Advancement, ang data ng pag-aaral ay nagmula sa Mikulski Archive para sa Space Telescopes sa Space Telescope Science Institute at sa WM Keck Observatory. Itinatampok ng pakikipagtulungang ito ang sama-samang pagsisikap sa astronomical na pananaliksik at ang synergistic na diskarte sa pag-unawa sa uniberso.

Habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng data mula sa JWST, inaasahan namin ang mga karagdagang paghahayag at isang mas masalimuot na pag-unawa sa ebolusyon ng galactic at ang mga pangunahing proseso na humuhubog sa ating uniberso. Ang pag-aaral na ito ay muling nagpapatunay sa mga kahanga-hangang kakayahan ng mga modernong teleskopyo at binibigyang-diin ang patuloy na pagtugis ng kaalaman at siyentipikong pagtatanong sa larangan ng astrophysics. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagtulak sa mga hangganan ng ating pag-unawa sa uniberso.

FAQ

Ano ang CECILIA Survey?

Ang CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey ay isang proyektong pananaliksik na pinangalanang astronomer na si Cecilia Payne-Gaposchkin. Sinusuri nito ang spectral light na ibinubuga ng malalayong galaxy at tinutulungan ang mga siyentipiko na maunawaan ang kanilang kemikal na komposisyon, mga yugto ng pag-unlad, at ebolusyon sa hinaharap.

Ano ang isiniwalat ng pag-aaral tungkol sa 'teenage' galaxy?

Natuklasan ng pag-aaral na ang mga kalawakan sa kanilang mga 'teenage' na taon ay nagpapakita ng hindi inaasahang mataas na temperatura at isang hindi pangkaraniwang presensya ng mabibigat na elemento, kabilang ang nickel. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa proseso ng galactic evolution sa panahon ng mahalagang yugtong ito.

Paano ay ang pag-aaral na isinasagawa?

Naobserbahan ng mga mananaliksik ang kabuuang 33 malalayong kalawakan sa loob ng 30 oras. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data mula sa 23 sa mga kalawakan na ito, lumikha sila ng isang pinagsama-samang larawan na nagbigay ng mas komprehensibong pag-unawa sa mga celestial na katawan na ito. Ang pagsusuri ng composite spectra ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng iba't ibang elemento, na nagbibigay-liwanag sa kemikal na komposisyon ng mga 'teenage' galaxy.

Ano ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito?

Ang pag-aaral ay nag-aambag sa ating kaalaman sa galactic evolution at sa pag-unawa sa pangkalahatang pag-unlad ng uniberso. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga natatanging katangian ng mga kalawakan sa panahon ng kanilang pagdadalaga, nagkakaroon ng mga insight ang mga siyentipiko sa mga kumplikadong proseso na humuhubog sa ating uniberso. Binibigyang-diin din ng pananaliksik ang kahalagahan ng pagtutulungang pagsisikap sa pagsulong ng ating pag-unawa sa kosmos.