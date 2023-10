Pag-unawa sa Teorya ng Assembly: Paggalugad sa Interface sa Pagitan ng Ebolusyon at Physics

By

Ang ebolusyon at pisika ay madalas na nakikita bilang dalawang magkakaibang larangan, ngunit ang mga kamakailang papel na inilathala sa mga prestihiyosong journal ay nagtangkang pagsamahin ang mga disiplinang ito. Gayunpaman, ang isa sa mga papel na ito, sa partikular, ay pinuna dahil sa hindi magandang pagsulat at maling representasyon ng relasyon sa pagitan ng ebolusyon at pisika.

Ang hindi magandang nakasulat na papel ay nagpapakilala sa Assembly Theory, na nag-aalok ng mga pananaw sa mga natural na kondisyon na nagbibigay-daan sa combinatorial chemistry at ang pagbuo ng mga kumplikadong molekula. Gayunpaman, ang mga may-akda, na mga chemist, ay maling iginiit na ang physics at biology ay hindi magkatugma. Sa katotohanan, ang ebolusyon ay ganap na katugma sa pisika, at ito ay nakilala sa mahabang panahon.

Ang Assembly Theory ay nagpapakita ng isang balangkas na naglalayong muling tukuyin ang konsepto ng isang 'object' na may kaugnayan sa mga batas ng pisika. Iminumungkahi ng teorya na ang mga bagay ay maaaring magsama ng mga pisikal na entidad tulad ng mga atom, ngunit pati na rin ang mga hindi pisikal na konsepto tulad ng mga wika at meme ng tao. Gayunpaman, nabigo ang papel na maipaliwanag nang sapat ang teoryang ito, na nagdudulot ng kalituhan at humahadlang sa pag-unawa.

Upang mas maunawaan ang Assembly Theory, nakakatulong na isipin ito sa mga tuntunin ng kimika. Isipin ang paghagis ng pinaghalong mga simpleng kemikal at pagmasdan ang mga reaksyon. Ang kalalabasan ay karaniwang isang kumbinasyon ng mga polimer, bawat isa ay binuo mula sa isang random na pag-aayos ng mga simpleng kemikal. Gayunpaman, sa katotohanan, madalas nating napapansin ang isang limitadong bilang ng mga pinakapaboritong kumbinasyon. Ito ay katulad ng kung paano pumipili ang ebolusyon para sa isang limitadong bilang ng mga functional na protina mula sa malawak na potensyal na populasyon.

Ang Assembly Theory ay nagmumungkahi na ang anumang populasyon ng mga molekula ay makikita bilang resulta ng pinakamababang bilang ng mga hakbang na kinakailangan para sa pagpupulong, kasama ang bilang ng mga kopya na naroroon. Kinikilala nito na ang huling populasyon ay naiimpluwensyahan ng kasaysayan at contingency ng mga unang hakbang sa pagpupulong. Ang teorya ay kapaki-pakinabang sa quantitatively distinguishing sa pagitan ng random assembled polymers at ang mga nabuo mula sa maramihang mga kopya ng isang monomer.

Bagama't may mga potensyal na aplikasyon ang Assembly Theory, mahalagang kilalanin ang mga limitasyon nito at maiwasan ang maling pagkatawan sa relasyon sa pagitan ng ebolusyon at pisika. Ang ebolusyon ay nananatiling pare-pareho sa mga batas ng pisika at maaaring maunawaan sa loob ng umiiral na mga balangkas.

