Ang Potensyal ng Mga Karagatan na Mag-imbak ng Carbon Dioxide at Magpapahina sa Pagbabago ng Klima

Sinasaklaw ng mga karagatan ng Earth ang malaking bahagi ng ibabaw nito, humigit-kumulang 70%, at may kakayahang mag-imbak ng carbon dioxide, isang greenhouse gas na nag-aambag sa pagbabago ng klima. Ang kapasidad na ito ng mga karagatan na makuha at mapanatili ang carbon dioxide ay malawakang pinag-aaralan ng mga siyentipiko sa pagsisikap na maunawaan ang dinamika at potensyal ng carbon sequestration.

Ang US Geological Survey (USGS) at ang mga kasosyo nito ay nagsasagawa ng pananaliksik upang siyasatin ang iba't ibang aspeto ng pag-iimbak ng carbon sa mga karagatan. Ang mga pag-aaral na ito ay naglalayong tukuyin kung paano pumapasok ang carbon sa mga karagatan, ang dami ng carbon na kasalukuyang na-sequester, ang potensyal para sa mas mataas na pagkuha, at ang tagal ng carbon containment. Bukod pa rito, tinutuklasan ng mga siyentipiko ang papel ng ilang mga mineral sa pagpapahusay ng proseso ng pag-iimbak at pagpapagaan ng pag-aasido ng karagatan.

Ang isang lugar na pinagtutuunan ng pansin ng USGS ay ang carbon na dinadala mula sa tidal wetlands papunta sa mga karagatan. Ang tidal wetlands ay nagsisilbing ugnayan sa pagitan ng lupa at dagat, at ang mga halaman sa mga lugar na ito ay sumisipsip ng carbon dioxide mula sa atmospera. Ang ilan sa carbon na ito ay nakaimbak sa mga ugat at lupa ng mga halaman, habang ang isang bahagi ay inililipat sa tubig-dagat. Ang natitirang carbon ay inilabas pabalik sa atmospera bilang carbon dioxide. Ang pag-aaral sa paggalaw ng carbon na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagpapagaan ng pag-aasido ng karagatan.

Sinusuri ng isa pang proyektong pinamunuan ng USGS ang potensyal para sa pagdaragdag ng mineral na olivine sa mga baybayin upang madagdagan ang imbakan ng carbon sa mga karagatan. Ang Olivine ay kilala na natural na sumisipsip ng carbon dioxide at maaaring ipakilala sa mga baybaying rehiyon sa anyo ng mapusyaw na berdeng buhangin. Sinisiyasat ng mga mananaliksik kung paano binabago ng olivine ang chemistry ng tubig-dagat at kung maaari nitong epektibong makuha at mapanatili ang carbon dioxide na inilabas mula sa wetlands.

Ang mga siyentipikong pagsisikap na ito ay may mahalagang papel sa pagbibigay-alam sa paggawa ng desisyon para sa mga pamahalaan, organisasyon, at pribadong entidad na kasangkot sa pamamahala ng lupa at pagpapanumbalik sa baybayin. Ang pag-unawa sa mga kakayahan sa pag-imbak ng carbon sa mga karagatan ay nakakatulong sa pagpaplano ng imprastraktura, pagtugon sa pagtaas ng lebel ng dagat at pagguho, at pagtatasa ng mga estratehiya upang mabawasan ang carbon sa atmospera.

Gumagamit ang USGS ng iba't ibang paraan upang sukatin ang palitan ng carbon, kabilang ang mga transparent cylinder chamber para subaybayan ang palitan ng gas sa pagitan ng mga ecosystem at atmospera. Ang teknolohiya ng sensor ay ginagamit upang sukatin ang daloy ng tubig sa pagitan ng mga basang lupa at karagatan at upang pag-aralan ang kimika ng tubig. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sukat na ito sa satellite imagery, matatantya ng mga siyentipiko ang paggalaw ng carbon sa wetlands at ang potensyal para sa mas mataas na imbakan ng carbon sa mga karagatan.

Ang mga collaborative partnership ay mahalaga sa mga pagsisikap sa pananaliksik na ito. Gumagana ang USGS kasama ng mga pederal na ahensya, institusyong pang-akademiko, at mga kasosyo sa industriya upang palawakin ang base ng kaalaman at humimok ng pagbabago sa carbon sequestration. Ang mga kasosyo tulad ng National Oceanic and Atmospheric Association, ang National Park Service, at ang Woods Hole Oceanographic Institution ay nag-aambag ng kadalubhasaan at mapagkukunan upang mapadali ang mga komprehensibong pag-aaral.

Sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa potensyal ng mga karagatan na mag-imbak ng carbon dioxide, ang mga siyentipiko ay nagbubukas ng mga pinto sa epektibong mga diskarte sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. Ang pag-unawa sa papel ng mga basang lupa at karagatan sa siklo ng carbon ay nag-aambag sa isang komprehensibong diskarte upang matugunan ang mga emisyon ng carbon na sanhi ng tao at pagbabago ng klima.

Kahulugan:

– Carbon sequestration: Ang proseso ng pagkuha at pag-iimbak ng carbon dioxide upang mabawasan ang paglabas nito sa atmospera.

– Ocean acidification: Ang patuloy na pagbaba sa pH ng mga karagatan ng Earth, pangunahing sanhi ng pagsipsip ng carbon dioxide mula sa atmospera.

– Olivine: Isang mineral na natural na sumisipsip ng carbon dioxide at maaaring magamit upang mapahusay ang pag-imbak ng carbon sa mga karagatan.

