Ang Aditya L1 Spacecraft ng India ay Nilagyan upang Pangasiwaan ang Mga Solar Flare at CME

Ang National Aeronautics and Space Administration (NASA) ay nagbahagi kamakailan ng footage ng spacecraft nito, Parker Solar Probe, na dumadaan sa isang malakas na coronal mass ejection (CME) cloud. Ang CME na ito ay isang malakas na pagpapatalsik mula sa corona ng Araw na maaaring makapinsala sa mga satellite at spacecraft. Sa inaasahang mararating ng Aditya L1 spacecraft ng India ang patutunguhan nito sa loob ng apat na buwan, bumangon ang mga alalahanin tungkol sa potensyal na epekto ng CME sa misyon.

Sa kabila ng mga takot na ito, ang Aditya L1 spacecraft ay may dalawang kalamangan na maaaring makatulong dito na makayanan ang mga naturang insidente. Una, ito ay matatagpuan sa isang malaking distansya mula sa Araw, hindi katulad ng Parker Solar Probe ng NASA na lumalapit sa Araw sa layo na 6.9 milyong kilometro. Ang Aditya L1, sa kabilang banda, ay halos 1.5 milyong kilometro ang layo mula sa Earth. Ang spatial na pagkakaibang ito ay maaaring magbigay ng mas malaking antas ng proteksyon.

Bukod pa rito, ang Aditya L1 spacecraft ay nilagyan ng mga espesyal na haluang metal at mga sangkap na idinisenyo upang pangalagaan ito mula sa mga panganib na nauugnay sa espasyo tulad ng matinding radiation at CME clouds. Tinitiyak ng feature na ito na ang spacecraft ay nakahanda nang husto upang mahawakan ang anumang potensyal na panganib na nauugnay sa kalapitan nito sa Araw.

Ang Aditya L-1 ay ang inaugural solar mission ng India at kamakailan ay natapos ang ikaapat na Earth-bound maneuver nito noong Setyembre 15. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Indian Space Research Organization (ISRO) at anim na iba pang pambansang institusyon ay naglalayong pag-aralan ang photosphere, chromosphere, at corona ng Sun gamit ang mga advanced na electromagnetic particle at magnetic field detector.

Sa pamamagitan ng mahusay na disenyo at mga hakbang sa pagprotekta nito, ang Aditya L1 spacecraft ay mahusay na nakaposisyon upang mag-ambag nang malaki sa aming pag-unawa sa Araw at sa pag-uugali nito. Ang misyon na ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang para sa programa ng paggalugad ng kalawakan ng India, na nagpapakita ng teknolohikal na kahusayan at dedikasyon ng bansa sa siyentipikong pananaliksik.

