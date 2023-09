Ang Kaakit-akit na Mundo ng mga Camel Spider: Pagbubunyag ng Kanilang Mga Lihim sa Ebolusyon

By

Ang mga camel spider, na madalas na tinutukoy bilang "pinabayaang mga pinsan ng arachnid" o "mga alakdan ng hangin," ay hindi aktwal na mga spider ngunit isang uri ng kulay-luya na alakdan. Ang mga kahanga-hangang nilalang na ito ay nakaakit sa mga siyentipiko at mahilig sa kanilang pagsalakay, pambihirang bilis sa pagtakbo, at kakayahang umunlad sa mga tigang na kapaligiran. Sa kabila ng kanilang pagiging kilala, ang kawalan ng komprehensibong pag-unawa sa kanilang ebolusyonaryong kasaysayan ay nag-iwan ng maraming tanong na hindi nasasagot.

Gayunpaman, ang isang groundbreaking na pag-aaral na pinamagatang "Hindi na pinabayaan: Phylogenomic resolution ng mas mataas na antas na mga relasyon sa Solifugae" ay nagbigay liwanag sa mga misteryong nakapalibot sa mga camel spider. Sa pangunguna ni Prof. Prashant Sharma ng University of Wisconsin-Madison at Dr. Efrat Gavish-Regev ng Hebrew University of Jerusalem, ang pananaliksik na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa aming pag-unawa sa mga misteryosong arachnid na ito.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na teknolohiya sa pagkakasunud-sunod at isang natatanging genetic dataset, nalampasan ng pag-aaral ang mga nakaraang hamon sa pagkilala at pag-aaral ng mga camel spider. Nagawa ng mga mananaliksik ang kauna-unahang komprehensibong punong molekular, o phylogeny, ng mga camel spider. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang muling nag-uuri sa mga nilalang na ito sa dalawang bagong grupo ngunit binibigyang-diin din ang kahalagahan ng mga modernong genomic na pamamaraan sa pag-alis ng mga sikreto ng mga mailap na organismo.

Ang isa sa mga pangunahing natuklasan ng pag-aaral ay ang pagkakaroon ng dalawang pangunahing grupo ng mga camel spider sa America, na nagmula sa isang mas malaking grupo na umunlad sa mga tropikal na rehiyon. Ang pananaliksik ay nagsiwalat din na ang mga camel spider ay nagsimula sa kanilang ebolusyonaryong paglalakbay humigit-kumulang 250 hanggang 300 milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Permian. Ang pagkawasak ng mga kontinente at isang malaking kaganapan sa pagkalipol sa paligid ng 66 milyong taon na ang nakalilipas ay may mahalagang papel sa paghubog ng ebolusyon ng mga kamangha-manghang nilalang na ito.

Si Dr. Gavish-Regev ay nagpahayag ng kanyang pananabik tungkol sa mga natuklasan, na nagsasaad na ang kanilang trabaho ay nagdala ng mga camel spider mula sa mga anino at sa liwanag ng phylogenomic analysis. Ang mga bagong iminungkahing suborder ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa hinaharap na pananaliksik sa larangang ito at higit na mapahusay ang ating pagpapahalaga sa biodiversity ng ating planeta.

Sa pangkalahatan, ang groundbreaking na pag-aaral na ito ay nagbukas ng mga ebolusyonaryong sikreto ng mga camel spider, na nagbibigay-liwanag sa kanilang kasaysayan at mga relasyon. Ang paggamit ng mga advanced na genomic technique ay nagbibigay daan para sa karagdagang pananaliksik sa mga nakakaintriga na nilalang na ito, sa huli ay nagpapalalim sa ating pang-unawa sa biodiversity at evolutionary science.

Pinagmumulan:

– Prof. Prashant Sharma, Unibersidad ng Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, Hebrew University of Jerusalem