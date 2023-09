Maaaring Makaranas ang Ireland ng Nakamamanghang Pagpapakita ng Northern Lights

By

Maaaring magkaroon ng pagkakataon ang mga Irish stargazer na masaksihan ang isang kahanga-hangang pagpapakita ng Northern Lights noong Setyembre 23. Ang September equinox ay maaaring magdulot ng isang nakamamanghang showcase ng aurora borealis, lalo na sa kahabaan ng rural coastline sa hilaga ng Ireland. May pagkakataon ding makikita ang mga ilaw sa ibang mga lugar kabilang ang Mayo, Ashbourne, at Dublin, depende sa lagay ng panahon. Ang Northern Lights ay nagpapakita ng mga nakasisilaw na kulay ng berde, rosas, at pula, na nagreresulta mula sa mga particle na nakikipag-ugnayan sa kapaligiran ng Earth.

Ipinaliwanag ni David Moore, editor ng Astronomy Ireland magazine, na pinahuhusay ng equinox ang posibilidad na makita ang Northern Lights dahil sa pagtabingi ng Earth patungo sa araw. Bagama't maaaring alisin ng tahimik na araw ang anumang pagkakataong masaksihan ang hindi pangkaraniwang bagay, kahit na ang isang maliit na pagsabog sa araw sa panahon ng equinox ay maaaring mag-trigger ng pagpapakita ng aurora. Iminungkahi ni Moore na ang mga nakatira sa hilagang baybayin ng Ireland ay magkakaroon ng mas magandang tanawin, dahil maaari silang tumingin sa Karagatang Atlantiko nang walang anumang panghihimasok mula sa mga ilaw ng lungsod sa di kalayuan.

Gayunpaman, nagbabala si Moore laban sa pagiging masyadong umaasa tungkol sa pagmamasid sa buong display, dahil ito ay lubos na nakadepende sa mga kondisyon ng panahon. Ang hindi mahuhulaan na lagay ng panahon sa Ireland ay kadalasang nagreresulta sa pabalat ng ulap, na maaaring makahadlang sa tanawin. Gayunpaman, may mga oras ng maaliwalas na kalangitan sa bansa, at ang pinakabagong taya ng panahon para sa Setyembre 23 ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng maaliwalas na kalangitan kasunod ng panahon ng pag-ulan. Nag-aalok ito ng ilang pag-asa para sa mga stargazer sa Ireland na sabik na naghihintay ng isang nakasisilaw na palabas sa kanilang kalangitan sa gabi.

Mga Pinagmulan: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann