Pag-unawa sa Kamakailang Aktibidad ng Long Valley Caldera

Sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang Long Valley Caldera sa kabundukan ng Eastern Sierra Nevada ng California sa loob ng ilang dekada dahil sa patuloy na aktibidad ng seismic at pagpapapangit ng lupa. Ang caldera, na isang dormant na supervolcano, ay nakaranas ng marahas na pagsabog 760,000 taon na ang nakalilipas. Upang matukoy ang sanhi ng kamakailang aktibidad, ang mga mananaliksik mula sa Caltech ay nagsagawa ng isang detalyadong pag-aaral ng underground na istraktura ng caldera.

Gamit ang mga advanced na diskarte sa imaging, nakagawa ang mga mananaliksik ng mga high-resolution na larawan ng crust ng Earth hanggang 10 kilometro sa ibaba ng caldera. Ang mga larawang ito ay nagsiwalat na ang kamakailang aktibidad ng seismic ay resulta ng mga likido at gas na inilalabas habang ang lugar ay lumalamig at naninirahan. Ang proseso ng paglamig ay maaaring magdulot ng mga lindol at maliliit na pagsabog, bagama't hindi ito indikasyon ng isang nalalapit na supervolcanic eruption.

Ang pag-aaral ay nagpakita na ang magma chamber sa ilalim ng caldera ay natatakpan ng isang matigas na takip ng crystallized na bato, na nabuo habang ang likidong magma ay lumalamig at nagpapatigas. Ito ay nagpapahiwatig na ang silid ng magma ay kasalukuyang hindi nasa ilalim ng makabuluhang presyon, higit pang nagmumungkahi na ang isang supervolcanic eruption ay hindi malamang sa malapit na hinaharap.

Bagama't ang kamakailang aktibidad ay hindi dahilan para sa agarang pag-aalala, mahalaga para sa mga siyentipiko na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa Long Valley Caldera upang mas maunawaan ang mga prosesong nagaganap sa ilalim ng ibabaw. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pag-uugali ng mga supervolcano at maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga sistema ng maagang babala para sa mga potensyal na pagsabog.

