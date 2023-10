Pagsabog na Aktibidad ng Magnetar SGR J1830–0645 Naobserbahan sa AstroSat

Ginamit ng mga astronomo ang AstroSat spacecraft ng India upang pagmasdan ang isang magnetar na tinatawag na SGR J1830–0645 noong kamakailan nitong pagsabog na aktibidad. Ang mga natuklasan ng observational campaign ay nagbibigay ng higit na insight sa pag-uugali at mga katangian ng magnetar na ito.

Ang mga magnetar ay mga neutron star na may napakalakas na magnetic field, higit sa isang quadrillion beses na mas malakas kaysa sa magnetic field ng Earth. Ang mga magnetic field na ito ay nagdudulot ng paglabas ng high-energy electromagnetic radiation habang nabubulok ang mga ito. Ang mga magneto ay karaniwang bata at nagpapakita ng malakas na temporal na pagkakaiba-iba sa kanilang magnetosphere.

Natuklasan ang SGR J1830–0645 noong Oktubre 10, 2020, ng Swift spacecraft ng NASA nang maglabas ito ng malambot at maikling gamma-ray burst. Mayroon itong spin period na humigit-kumulang 10.41 segundo at spin-down na edad na 24,000 taon. Ang dipole magnetic field ng SGR J1830–0645 ay may lakas na humigit-kumulang 550 trilyong Gauss.

Isang pangkat ng mga astronomo na pinamumunuan ni Rahul Sharma mula sa Raman Research Institute sa Bangalore, India, ang nag-obserba sa SGR J1830–0645 gamit ang AstroSat's Soft X-ray Telescope (SXT) at Large Area X-ray Proportional Counter (LAXPC). Nagsagawa sila ng timing at spectral analysis, pag-detect ng maikling sub-second X-ray burst, 0.9–10 keV pulsations, variation sa pulse profiles na may enerhiya, makabuluhang variation sa pulsed fraction, at 6.4 keV emission line.

Ang pagkakaroon ng linya ng paglabas ay nagpapahiwatig na maaaring mayroong medyo cool na materyal malapit sa neutron star, na nagiging sanhi ng pag-ilaw ng bakal. Sa kabuuan, naobserbahan ng mga astronomo ang 67 na pagsabog, na may average na tagal na 33 millisecond. Ang pinakamaliwanag na pagsabog ay tumagal ng humigit-kumulang 90 milliseconds.

Ang pulsed fraction ng SGR J1830–0645 ay nagpakita ng isang makabuluhang ebolusyon na may pagtaas ng enerhiya, tumataas hanggang sa humigit-kumulang 5 keV at pagkatapos ay bumababa nang husto. Ang pag-uugali na ito ay naiiba sa naobserbahan sa iba pang mga magnetar. Nalaman din ng pag-aaral na ang SGR J1830–0645 ay may mga spectral na katangian na tipikal ng karamihan sa mga magnetar sa malambot na X-ray band, na binubuo ng dalawang thermal component at isang non-thermal power-law component.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga katangian ng magnetar SGR J1830–0645 sa panahon ng pagsabog na aktibidad nito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga magnetar na tulad nito, mas mauunawaan ng mga astronomo ang mga mekanismo sa likod ng kanilang mga emisyon at ang dinamika ng kanilang mga magnetic field.

Pinagmulan: Rahul Sharma et al, pagmamasid ng AstroSat ng magnetar SGR J1830–0645 sa panahon ng unang nakitang pagsabog ng X-ray, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079